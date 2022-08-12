سياسة
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المعارضة السورية تتضامن مع تركيا في مواجهة "محاولات الاستفزاز"
المعارضة السورية تعلن تضامنها مع تركيا في مواجهة "المحاولات الاستفزازية" في مناطق شمالي سوريا. من جانبه شدد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، على رفضه حرق علم الشعب التركي الذي يستضيف 4 ملايين سوري.
المعارضة السورية تتضامن مع تركيا في مواجهة "محاولات الاستفزاز"
المعارضة السورية تتضامن مع تركيا في مواجهة "محاولات الاستفزاز" / AA
12 أغسطس 2022

أعربت المعارضة السورية بشقيها السياسي والعسكري، عن تضامنها القوي مع تركيا في مواجهة "المحاولات الاستفزازية" في مناطق شمالي سوريا.

وأكد الجيش الوطني السوري في بيان، الجمعة، أن "علم الجمهورية التركية كعلم الثورة السورية مصدر فخر، وعنوان للنصر، وشعار لشعب كبير ومكانه فوق رؤوس الشجعان وأجساد الشهداء".

وشدد البيان على ضرورة محاسبة من تجاوز حدوده بالتطاول على العلم التركي.

أما وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة للمعارضة، فوصفت العلم التركي بأنه "مقدس للشعب، لمن سالت دماؤه على الأراضي السورية من الجيش والشعب التركيين".

وتوعدت بمحاسبة البعض من "الجهال ممن لا يمثلون ثوابت الثورة".

وأوضحت أن بعض الجهات في سوريا تهدف إلى "زعزعة الاستقرار في علاقات الأخوة والدم بين الشعبين التركي والسوري، خدمة للأعداء".

أما الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، فشدد على رفضه حرق علم الشعب التركي الذي يستضيف 4 ملايين سوري، وبيّن أن دماء الشعب التركي اختلطت بدماء السوريين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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