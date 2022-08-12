منذ بدء الحرب في أوكرانيا، أواخر فبراير/شباط الماضي، ومعها متاعب قطاع الطاقة الأوروبي، ازداد الاهتمام الدبلوماسي والسياسي الأوروبي بالنرويج، المملكة القابعة في أقصي الشمال المتجمد للقارة. ومع استمرار الحرب واضطراب واردات الطاقة الروسية لأوروبا، زاد التعويل على القدرات الطاقية الضخمة لأوسلو، كي تكون طوق النجاة من الأزمة الحاصلة.

هذا وتتوفر النرويج على احتياطيات ضخمة من البترول والغاز في جرفها القاري، تعززها بنية الإنتاج الضخمة لمصادر الوقود الأحفوري هذه، وتصديرها نحو الخارج. إضافة إلى هذا، تمتاز البلاد أيضاً بقدرات إنتاجية هائلة للكهرباء النظيفة، وتعد أحد أهم مصدريها نحو أوروبا.

بترول وغاز النرويج

وفق معطيات إدارة النفط النرويجية، يغطي إنتاج النرويج من الوقود الأحفوري السائل (النفط الخام والغاز المسال) حوالي 2% من الطلب العالمي له، أي ما يقدر بـ2 مليون برميل في اليوم. وفي سنة 2021، أعلنت الإدارة ذاتها أن إجمالي إنتاجها النفطي بلغ 642 مليون برميل، إضافة إلى 113 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.

وحسب مديرة إدارة النفط النرويجية إنغريد سولفبرغ، فإن الاكتشافات الجديدة والعديد من التطورات الميدانية المقبلة، بالإضافة إلى 94 حقلاً منتجة حالياً، ستؤدي إلى زيادة إنتاج بلادها حتى عام 2024.

وتعد الدول الأوروبية أكبر مستوردي النفط والغاز النرويجي. إذ بلغت صادرات الخام لأوروبا، سنة 2021، ما يناهز 434 مليون برميل، أي بمعدل 1.2 مليون برميل في اليوم. وتتقدم هولندا لائحة المستوردين الأوروبيين بما يفوق 115 مليون برميل في السنة، تليها السويد بـ90 مليون برميل في السنة.

أما واردات المملكة المتحدة من النفط النرويجي تقدر بـ20 مليون متر مكعب، أي ما يعادل 126 مليون برميل في السنة.

أما بالنسبة للغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال، فتلبي النرويج حوالي 22% من الاحتياج الأوروبي لهذه المادة. وفي شهر يونيو/تموز الماضي، وصل الاتحاد الأوروبي وحكومة النرويج إلى اتفاق، تزيد بموجبه المملكة من صادراتها للاتحاد بـ8%.

وتوجه النرويج نسبة 59% من صادراتها من الغاز الطبيعي المسال إلى دول الاتحاد الأوروبي، حيث يقبع على رأس المستوردين هولندا التي تستورد 3.6 مليون متر مكعب في السنة، ثم بلجيكا بـ2.4 مليون متر مكعب في السنة.

الكهرباء النرويجية

إضافة إلى مصادرة الطاقة الأحفورية، تعد النرويج أحد أكبر منتجي الكهرباء في أوروبا، فيما تمثل المصادر المتجددة لذلك الكهرباء حوالي 98% من إجمالي الإنتاج. وفي سنة 2021، صدّرت النرويج حوالي 27.4 تيراوات ساعة من الكهرباء نحو أوروبا.

وتتوزع هذه الصادرات بين الدنمارك التي حازت حوالي 7.9 تيرا/ساعة، والسويد حازت 4.3 تيرا/ساعة، وألمانيا 4.3 تيرا/ساعة، وهولندا 3.5 تيراو/ساعة. فيما تعد النرويج كذلك أهم مصدر للكهرباء بالنسبة للمملكة المتحدة، إذ تستورد منها ما يعادل 1.5 تيرا/ساعة.

وفي الخامس من أغسطس/آب الجاري، أعلنت الحكومة النرويجية أنها ستشرع في تقليص صادراتها من الكهرباء، مرجعة ذلك لانخفاض مستوى خزانات مياه توليد الكهرباء نظراً لضعف تساقطات الثلوج هذه السنة. ويمثل هذا القرار ضربة في قلب أوروبا التي تعول على كهرباء النرويج لتعبر أزمة الطاقة الحاصلة بأقل أضرار ممكنة.