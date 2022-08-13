قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن بلاده "لم ولن تترك البشر الذين يئنون من ظلم النظام السوري وPYD وحيدين".

وأشار في تغريدة إلى أن حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي شمالي سوريا نشرت في وقت سابق كلاماً على لسانه لم يتفوه به إطلاقاً.

وأضاف صويلو: "الأمر بات مفهوماً. هذا المخطط وراءه PKK/PYD والنظام وحتماً محرضون".

وبعد تأكيده عدم ترك السوريين وحيدين تحت ظلم نظام الأسد وYPG الإرهابي قال: "إن تركيا تصون إنسانيتها وصداقتها وجيرتها".

وفي وقت سابق قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية تانجو بيلغيتش إن أنقرة ستواصل جهودها الحثيثة لإيجاد حل دائم للنزاع في سوريا بما يتماشى مع تطلعات الشعب السوري.

ونوّه بيلغيتش بأن "تركيا ومنذ بداية النزاع بسوريا هي أكثر دولة بذلت جهوداً لإيجاد حل للأزمة في هذا البلد بما يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري".

وتابع قائلاً: "تضامننا مع الشعب السوري سيتواصل".​​​​​​​