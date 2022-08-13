سياسة
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صويلو: لم ولن نترك السوريين تحت ظلم نظام الأسد وPYD الإرهابي
جدد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو تأكيد دعم بلاده للسوريين الذي يتعرضون لظلم نظام الأسد وجماعات PKK/PYD الإرهابية. متهماً هذه الأطراف بالتحريض ضد تركيا في مناطق الشمال السوري.
صويلو: لم ولن نترك السوريين تحت ظلم نظام الأسد وPYD الإرهابي
صويلو: لم ولن نترك السوريين تحت ظلم نظام الأسد وPYD الإرهابي / AA
13 أغسطس 2022

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن بلاده "لم ولن تترك البشر الذين يئنون من ظلم النظام السوري وPYD وحيدين".

وأشار في تغريدة إلى أن حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي شمالي سوريا نشرت في وقت سابق كلاماً على لسانه لم يتفوه به إطلاقاً.

وأضاف صويلو: "الأمر بات مفهوماً. هذا المخطط وراءه PKK/PYD والنظام وحتماً محرضون".

وبعد تأكيده عدم ترك السوريين وحيدين تحت ظلم نظام الأسد وYPG الإرهابي قال: "إن تركيا تصون إنسانيتها وصداقتها وجيرتها".

وفي وقت سابق قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية تانجو بيلغيتش إن أنقرة ستواصل جهودها الحثيثة لإيجاد حل دائم للنزاع في سوريا بما يتماشى مع تطلعات الشعب السوري.

ونوّه بيلغيتش بأن "تركيا ومنذ بداية النزاع بسوريا هي أكثر دولة بذلت جهوداً لإيجاد حل للأزمة في هذا البلد بما يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري".

وتابع قائلاً: "تضامننا مع الشعب السوري سيتواصل".​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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