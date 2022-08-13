غاب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جرمان الفرنسي عن قائمة المرشحين الـ30 لجائزة الكرة الذهبية لعام 2022 في سابقة من نوعها منذ 16 عاماً، فيما يعتبر مهاجم ريال مدريد الإسباني، الفرنسي كريم بنزيمة أبرز المرشحين لإحراز الجائزة.

وكان ميسي الفائز بلقب الجائزة العام الماضي الحاضر الدائم في قائمة المرشحين منذ عام 2006 حيث كان بين الثلاثة الأوائل باستمرار منذ عام 2007 باستثناء عام 2018.

وتُوج نجم برشلونة الإسباني السابق بالجائزة سبع مرات وهو رقم قياسي متقدماً على منافسه الأبرز تاريخياً البرتغالي كرستيانو رونالدو (5) الذي ورد اسمه برغم موسمه الماضي المخيب بعد عودته إلى فريقه القديم-الجديد مانشستر يونايتد الإنجليزي، حيث فشل في حجز مقعد في دوري أبطال أوروبا.

ويغيب ميسي (35 عاماً) عن قائمة المرشحين لجائزة عام 2022 بعدما قدّم موسماً أقل من عادي مع نادي العاصمة باريس الذي انتقل إليه العام الماضي قادماً من النادي الكاتالوني، كلله بالفوز بلقب الدوري.

كما أسهم التعديل على نظام اختيار الأسماء في الجائزة بإقصاء ميسي، فلم تعد الجائزة تعترف بأفضل لاعب على مدار العام التقويمي.

بدلاً من ذلك باتت تعتمد على إحصائيات الموسم من خلال "الأداء الفردي" و"الشخصية الحاسمة والمثيرة للإعجاب" للمرشحين، وفقاً للمعايير.

ومذ رحيله عن النادي الكاتالوني في صيف عام 2021 لم يتمكن ميسي من ترك بصمته كأحد أفضل اللاعبين على مرّ التاريخ مع النادي الباريسي الباحث باستمرار عن التتويج بلقب المسابقة القارية الأم حيث أُقصي من ثمن النهائي على يد ريال مدريد الإسباني في طريق الأخير لإحراز اللقب.

واكتفى ميسي بتسجيل 11 هدفاً في مختلف المسابقات مع سان جرمان، ما انعكس سلباً خلال اختيار مجلة "فرانس فوتبول" التي تنظم حفل الكرة الذهبية في 17 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

كذلك غاب زميل ميسي في سان جرمان البرازيلي نيمار الذي سجّل 13 هدفاً في 28 مباراة عن القائمة الأولية بينما وُجد زميلهما المهاجم الفرنسي كيليان مبابي.

ويُعد مهاجم ريال مدريد بنزيمة من أبرز المرشحين للفوز بجائزة هذا العام بعدما قاد النادي الملكي إلى لقبه الرابع عشر في دوري الأبطال محرزاً 15 هدفاً في المسابقة القارية.

ومن المتوقع أن يصبح بنزيمة خامس فائز فرنسي بعد ريمون كوبا (1958)، وميشال بلاتيني (1983، 1984 و1985)، وجان-بيار بابان (1991) وزين الدين زيدان (1998).

وأحرز المهاجم الفرنسي في موسم 2021-2022، 44 هدفاً في 46 مباراة مع نادي العاصمة الإسبانية حيث تُوج معه أيضاً بلقب الدوري الإسباني ولاحقاً في بداية الموسم الحالي بكأس السوبر الأوروبية بفوزه على أينتراخت فرانكفورت الألماني 2-صفر.

ورفع بنزيمة مجموع أهدافه مع ريال إلى 324 هدفاً بعد أن سجّل أحد هدفَي الفوز على فرانكفورت، ليتجاوز نجم الـ"ميرينغي" السابق الإسباني راؤول غونزاليس في قائمة الهدّافين التاريخيين للنادي، حيث بات يحتل المركز الثاني خلف البرتغالي رونالدو (450).

وضمن هذا السياق صرّح الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال أن بنزيمة "في طريقه إلى الفوز بجائزة الكرة الذهبية. هل يوجد من شك؟ بالنسبة إليَّ، كلا".

واختير من ريال مدريد إلى جانب بنزيمة كل من الحارس البلجيكي تيبو كورتوا والبرازيلي كازيميرو والكرواتي لوكا مودريتش المتوج بالجائزة عام 2018 والبرازيلي فينيسيوس جونيور ولاعب تشلسي السابق الألماني أنتونيو روديغر.

أما ليفربول الإنجليزي وصيف بطل دوري الأبطال (خسر أمام ريال صفر-1)، فقد سُمّي منه سبعة لاعبين هم ترينت ألكسندر-أرنولد والكولومبي لويس دياس والبرازيلي فابينيو والسنغالي ساديو مانيه (المنتقل إلى بايرن ميونيخ الألماني) والأوروغوياني داروين نونييس والمصري محمد صلاح والهولندي فيرجل فان دايك.

ولدى السيدات اختيرت 20 لاعبة ضمن قائمة المرشحات للفوز بالجائزة، فحظيت إنجلترا بثلاث مرشحات هن لوسي برونز ومايلي برايت وبيث ميد هدّافة كأس أوروبا الأخيرة التي توج بها المنتخب الإنجليزي.

وجرى ترشيح 4 لاعبات فرنسيات، فيما استُبعدت الإسبانية أليكسيا بوتياس الفائزة عام 2021 والغائبة عن النسخة الأخيرة من كأس أوروبا إثر تعرضها لإصابة، في حين أدرج اسم النروجية آدا هيغربيرغ المتوجة بالنسخة الأولى في التاريخ عام 2018.