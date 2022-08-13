سياسة
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الأمم المتحدة تعين سودانياً منسقاً أممياً لمبادرة شحن الحبوب الأوكرانية
أعلن ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة تعيين السوداني أمير محمود عبد الله منسقاً أممياً لمبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من المواني الأوكرانية. ويتمتع عبد الله حسب ما جاء في الإعلان بخبرة طويلة بوَّأته هذا المنصب.
الأمم المتحدة تعين سودانياً منسقاً أممياً لمبادرة شحن الحبوب الأوكرانية
في 22 يوليو/تموز الماضي جرت في إسطنبول برعاية الرئيس التركي والأمين العام للأمم المتحدة مراسم توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب
13 أغسطس 2022

عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة السوداني أمير محمود عبد الله منسقاً أممياً لمبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من المواني الأوكرانية.

جاء ذلك في بيان أصدره ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الدولية.

وقال دوجاريك إن غوتيريش "عين السوداني أمير محمود عبد الله منسقاً أممياً لمبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من المواني الأوكرانية".

وأضاف أن عبد الله: "سيخلف الأمريكي فريدريك كيني الذي كان معاراً من المنظمة البحرية الدولية منسقاً مؤقتاً للأمم المتحدة في مركز التنسيق المشترك".

وأردف بأن عبد الله "يتمتع بخبرة تزيد على 30 عاماً في مجالات الاستجابة الإنسانية والإدارة مع برنامج الأغذية العالمي (WFP) بالإضافة إلى الخبرة المتخصصة في عمليات الطوارئ وسلسلة التوريد والأمن".

وشغل عبد الله منصب نائب المدير التنفيذي ومدير العمليات في برنامج الأغذية العالمي في الفترة من 2009 حتى يونيو/حزيران 2022.

وقبل ذلك وابتداءً من 1991 تسلم عبد الله مناصب مختلفة في برنامج الأغذية العالمي في كل من الميدان والمقر.

وفي 22 يوليو/تموز الماضي جرت في إسطنبول برعاية الرئيس رجب طيب أردوغان وغوتيريش مراسم توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من المواني الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وتضمن الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في المواني الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم.

وغادرت حتى الآن 14 سفينة أوكرانيا خلال الأسبوعين الماضيين من موانيها المطلة على البحر الأسود، وذلك بعد توقفها خمسة أشهر بسبب الحرب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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