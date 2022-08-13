أعلنت وزارة الدفاع التركية السبت مغادرة سفينتين محملتين بالحبوب مواني أوكرانيا.

وقالت الوزارة في بيان إن السفينة "فولمار إس" التي تحمل علم باربادوس انطلقت من ميناء تشيرنومورسك الأوكراني متجهة إلى مدينة إسكندرون جنوبي تركيا وعلى متنها 12 ألف طن من الذرة.

كما لفتت إلى أن السفينة "ثو" (Thoe) وتحمل علم جزر مارشال انطلقت من نفس الميناء محملة بـ3 آلاف طن من بذور عباد الشمس إلى ولاية تكيرداغ شمال غربي تركيا.

وذكرت الوزارة أن سفينة أخرى ستتجه إلى أوكرانيا اليوم لشحن الحبوب.

والجمعة ذكرت الوزارة في بيان أن السفينة "سارموفسكي" الحاملة لعلم بليز غادرت ميناء تشورنومورسك الأوكراني محملة بـ3 آلاف و50 طناً من القمح متجهة إلى ميناء ولاية تكيرداغ التركية (شمال غرب).

وأضافت أن السفينة "ستار لورا" الحاملة لعلم جزر مارشال غادرت ميناء يوزني الأوكراني محملة بـ60 ألف طن من الذرة متجهة إلى إيران.

وفي 22 يوليو/تموز الماضي وقعت تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من المواني الأوكرانية" خلال اجتماع استضافته إسطنبول.

وتضمنت الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في المواني الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم.

وتعاني الكثير من بلدان العالم أزمة حبوب نتيجة عدم تمكن سفن الشحن من مغادرة المواني الأوكرانية بسبب الحرب الروسية-الأوكرانية المندلعة منذ 24 فبراير/شباط الماضي.