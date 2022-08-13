أعلنت الدوحة الجمعة أن جمهور كرة القدم من أنحاء العالم على موعد مع برنامج ترفيهي وثقافي حافل بأنشطة وفاعليات مميزة، تستهدف كل أفراد الأسرة خلال كأس العالم FIFA قطر 2022.

وقال خالد علي المولوي نائب المدير العام للتسويق والاتصال وتجربة البطولة في اللجنة العليا للمشاريع والإرث إن "الفاعليات الترفيهية المصاحبة للمونديال تنطلق مع صافرة مباراة الافتتاح في 20 نوفمبر/تشرين الثاني وتختتم مع المباراة النهائية في 18 ديسمبر/كانون الأول القادمين".

وأضاف المولوي حسب ما نشر موقع اللجنة الإلكتروني بمناسبة بدء العد التنازلي لـ100 يوم على انطلاق البطولة أن "المشجعين سيختبرون تجارب مدهشة عند وصولهم إلى قطر للمشاركة في أكبر حدث رياضي في العالم، الذي يشهده العالم العربي والمنطقة لأول مرة".

وأردف: "نتطلع إلى تنظيم مجموعة منوعة من الأنشطة والفاعليات الترفيهية والثقافية للمواطنين والمقيمين والزوار على حد سواء، بالتعاون مع عدد من شركائنا، وبما يتناغم مع جهودنا المتواصلة ومساعينا الرامية إلى استضافة النسخة الأكثر إبهاراً في تاريخ البطولة".

90 حدثاً خاصاً

وحسب موقع اللجنة "يضم برنامج الفاعليات الترفيهية أكثر من 90 حدثاً خاصاً من المقرر تنظيمه على هامش البطولة التي انطلق اليوم العد التنازلي لـ100 يوم على بداية منافساتها في 20 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل".

وأضافت اللجنة أن "الفاعليات الرئيسية شاشات كبيرة لعرض المباريات في عدد من المناطق بالدوحة وفي أنحاء البلاد، وحدائق المشجعين ومهرجانات موسيقية وأنشطة ثقافية إضافة إلى العديد من عروض الشارع الممتعة من حول العالم".

العروض الترفيهية

وأشارت اللجنة إلى أن "العروض الترفيهية في منطقة الكورنيش تعد أحد أهم الأحداث التي ستشهدها الدولة خلال مونديال قطر 2022، والتي تتميز بأجواء كرنفالية مميزة على طول كورنيش الدوحة لمسافة 6 كيلومترات تمتد من فندق شيراتون الدوحة إلى حديقة متحف الفن الإسلامي".

وأضافت: "يشمل البرنامج المخصص لمنطقة الكورنيش عروضاً لفناني الأداء وأنشطة ثقافية وأكشاك لبيع الأطعمة والمشروبات وعدد من المتاجر".

وتوقعت أن "يشهد الكورنيش خلال برنامج الفاعليات الترفيهية زيارة أكثر من 120 ألف شخص في وقت الذروة".

6 آلاف عرض في 12 موقعاً

وأردفت اللجنة: "سيحظى المشجعون الذين يحضرون مباريات البطولة بمجموعة من العروض الترفيهية التي ستقام في محيط الاستادات الثمانية التي ستشهد منافسات الحدث العالمي. ويشمل البرنامج أكثر من 6 آلاف عرض وفقرة أداء في 21 موقعاً مختلفاً".

وقالت إن "قائمة العروض تتضمن عدداً من أشكال الفنون، وأبرزها العروض الفنية والحرف اليدوية والتراثية والأزياء والتصميم وفنون الأداء والموسيقى والأفلام".

مهرجان الفيفا للمشجعين

ووفق اللجنة "تستضيف حديقة البدع على كورنيش الدوحة مهرجان الفيفا للمشجعين، حيث سيجري بث مباريات كأس العالم 2022 عبر شاشات ضخمة، مع تقديم عروض وفقرات أداء مميزة، وأنشطة ثقافية وكذلك عدد من الأنشطة والفاعليات المقدمة من رعاة البطولة، إضافة إلى أكشاك لبيع الأطعمة والمشروبات".

وأضافت أن "من المقرر افتتاح مهرجان الفيفا للمشجعين في 20 نوفمبر/تشرين الثاني وسيتسع لما يصل إلى 40 ألف زائر".

وأردفت اللجنة: "علاوة على ذلك ستقام مناطق المشجعين في مدينة الخور والمنطقة الصناعية وغيرها من الأماكن التي سيعلن عنها في وقت لاحق".

ولفتت إلى أن المشجعين "سيتمكنون من الاستمتاع بالألعاب والأنشطة المتنوعة في جزيرة المها في مدينة لوسيل بما فيها التزلج على الجليد وعروض السيرك، هذا إلى جانب نادٍ شاطئي ومجموعة متنوعة من المأكولات والمشروبات. وتشهد جزيرة المها حفلات موسيقية وعروضاً وفقرات أداء تلائم الزوار من جميع الأعمار".

مهرجانات موسيقية

وتابعت اللجنة: "أما لهواة الموسيقى فهم على موعد مع تجربة مميزة مع مهرجان أركاديا سبيكتاكيولار للموسيقى الذي يقام قرب محطة مترو راس بوفنطاس، ويستضيف نحو 15 ألفاً، فيما ينطلق حدث موسيقي تستضيفه شركة مدلباست للترفيه بمدينة الوكرة، ويتوقع أن يستقطب 5 آلاف مشجع".

وأشارت إلى أن "أبرز مناطق الجذب السياحي خلال البطولة نادي 974 الشاطئي الذي يقع بالقرب من استاد 974، وسيقدم فقرات موسيقية وباقة متنوعة من الأنشطة، وتشكيلة واسعة من المأكولات والمشروبات، ومنافذ لبيع المنتجات، ويستهدف ما يصل إلى 10 آلاف زائر".

كما يستضيف درب لوسيل الواقع على مسافة قريبة من استاد لوسيل الذي سيحتضن نهائي كأس العالم حسب اللجنة "عروضاً متميزة لفنون الشارع لجمهور يصل إلى 50 ألف شخص يومياً".

أنشطة ثقافية متعددة

وإلى جانب ذلك ذكرت اللجنة أن "عدداً من المعالم السياحية في أنحاء الدولة ستشهد أنشطة ثقافية وترفيهية متنوعة، ومن بينها المتاحف وسوق واقف والحي الثقافي كتارا ومشيرب قلب الدوحة".

وينطلق مونديال قطر 2022 في 20 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بمباراة الافتتاح بين منتخبي قطر والإكوادور في ملعب "البيت".

وعلى مدى 29 يوماً ستشهد البطولة 64 مباراة على أن يسدل الستار على المنافسات في 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل، تزامناً مع اليوم الوطني للدولة، في ملعب "لوسيل" الذي يتسع لـ80 ألف مشجع.