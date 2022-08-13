أعلنت وزارة الحج والعمرة إتاحة إمكانية تأدية العمرة للحاصلين على كل أنواع التأشيرات والقادمين من جميع دول العالم بغرض السياحة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة لتسهيل إجراءات وصول المعتمرين لتأدية مناسك العمرة وإثراء تجربة المعتمرين الثقافية والدينية عملاً بأهداف برامج رؤية 2030، حسب ما أعلنت الوزارة.

ووفرت الوزارة منصات إلكترونية على غرار "مقام" و"روح السعودية" لتسهيل استخراج تأشيرة العمرة للمعتمرين القادمين من خارج المملكة واختيار باقة الخدمات المتاحة.

كما يمكن لمن أصدروا تأشيرات فورية عند وصولهم إلى أحد المطارات السعودية ضمن الدول المؤهلة للحصول على التأشيرات الإلكترونية والقادمين من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ودول الشنغن، أداء نسك العمرة بكل يسر وسهولة بشرط استخدامها مرة واحدة، وأن تحمل ختم دخول من الدولة المصدرة.

وأوضحت الوزارة أن الحاصلين على تأشيرة الزيارة العائلية والزيارة الشخصية بإمكانهم تأدية العمرة بكل سهولة من خلال حجز موعد عن طريق تطبيق "اعتمرنا" أثناء زيارتهم لأقاربهم وأصدقائهم في المملكة، وذلك بالتقديم على المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات.

ويُشترط لأداء العمرة الحصول على التأمين الصحي الشامل للزائرين والذي يشمل تغطية تكاليف العلاج من الإصابة بفيروس كورونا والحوادث الشخصية التي ينتج عنها الوفاة أو العجز وتأخر الرحلات أو إلغاؤها وغيرها من الأمور.