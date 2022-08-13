سياسة
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أردوغان: مصممون على الفوز بانتخابات 2023
تزامناً مع إحياء حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا الأحد 14 أغسطس/آب الذكرى الـ21 لتأسيسه قال الرئيس أردوغان إن الحزب عازم على تحقيق النصر في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المزمع إجراؤها في 2023.
أردوغان: مصممون على الفوز بانتخابات 2023
أردوغان: مصممون على الفوز في انتخابات 2023 / AA
13 أغسطس 2022

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن حزب العدالة التنمية حقق المرتبة الأولى 15 مرة في الانتخابات منذ تأسيسه، مؤكداً أنهم عازمون على تحقيق النصر بالانتخابات البرلمانية والرئاسية المزمع إجراؤها في 2023.

وذكر بيان صادر عن حزب العدالة والتنمية السبت أن الرئيس أردوغان بعث رسالة تهنئة إلى الأعضاء المؤسسين للحزب بمناسبة الذكرى السنوية الـ21 لتأسيسه .

وأشاد أردوغان بإنجازات حكومات حزب العدالة والتنمية خلال السنوات الماضية والتطورات التي حققتها في البنية التحتية بدءاً من التعليم إلى الصحة ومن الأمن إلى العدالة ومن النقل إلى الطاقة ومن الصناعة إلى الرياضة.

وأضاف: "عندما ننظر إلى الوراء اليوم نلاحظ بسرور أننا نفذنا حملة ديمقراطية وتنموية عمرها قرن من الزمان خلال 20 عاماً".

وأردف: "نحن مصممون على إعادة حزب العدالة والتنمية الذي فاز بصناديق الاقتراع 15 مرة منذ تأسيسه إلى الفوز مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها عام 2023".

ويحيي حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا الأحد 14 أغسطس/آب الذكرى الـ21 لتأسيسه، إذ أنجزت حكومات الحزب خلال هذه الفترة نجاحات تاريخية حققت نقلة نوعية في البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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