سياسة
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رداً على استفزازات الصين.. أمريكا تعلن تعزيز علاقتها التجارية مع تايوان
أعلنت الولايات المتحدة عزمها تعزيز علاقتها التجارية مع تايوان، رداً على "استفزازات الصين". وتأتي القرارات الأمريكية في أعقاب مناورات عسكرية أجرتها بكين في استعراض للقوى عقب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تايوان.
رداً على استفزازات الصين.. أمريكا تعلن تعزيز علاقتها التجارية مع تايوان
البيت الأبيض / Getty Images
13 أغسطس 2022

أعلن البيت الأبيض عن عزم الولايات المتحدة تعزيز علاقتها التجارية مع تايوان مؤكدة حقها الكامل في التحرك جواً وبحراً في المضيق الذي يفصل تايوان عن الصين، رداً على "استفزازات الصين".

وجاء تصريح البيت الأبيض بعدما أعربت وزارة الخارجية التايوانية، السبت عن "خالص امتنانها" للولايات المتحدة لاتخاذها "إجراءات ملموسة" للحفاظ على الأمن والسلام في مضيق تايوان والمنطقة.

والجمعة، قال كورت كامبل منسق البيت الأبيض، لقضايا آسيا والمحيط الهادئ ومستشار الرئيس جو بايدن، إن "خطة تجارية جديدة ستكشف خلال أيام"، فيما ستعبر قوات أمريكية مضيق تايوان في الأسابيع المقبلة.

وتأتي القرارات الأمريكية في أعقاب مناورات عسكرية أجرتها بكين في استعراض للقوى عقب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تايوان، التي تتمتع بحكم ذاتي.

واتهمت تايوان الصين باستخدام زيارة بيلوسي أعلى مسؤول أمريكي منتخب يزور الجزيرة منذ عقود، ذريعة لبدء التدريبات التي وصفتها تايبيه بأنها تجربة لغزو صيني.

من جانبه قال كامبل إن زيارة بيلوسي "تتفق" مع سياسة واشنطن الحالية، معتبراً أن الصين "بالغت في رد فعلها". واعتبر أن بكين استخدمت تلك الذريعة "لشن حملة ضغط مكثفة على تايوان لمحاولة تغيير الوضع الراهن وتعريض السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان وفي المنطقة الأوسع للخطر".

وقال كامبل إن "الصين بالغت في رد فعلها ولا تزال أفعالها استفزازية ومزعزعة للاستقرار وغير مسبوقة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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