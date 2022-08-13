سياسة
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إضراب سائقي القطارات في بريطانيا احتجاجاً على ارتفاع الأسعار
أعلن سائقو قطاراتٍ بريطانيون إضراباً عن العمل لمدة 24 ساعة، احتجاجاً على ارتفاع الأسعار.
إضراب سائقي القطارات في بريطانيا احتجاجاً على ارتفاع الأسعار
وصفت النقابة قرار الإضراب بأنه كان "آخر إجراء" تلجأ إليه إزاء رفض المشغلين إقرار زيادة في أجور العمال / AA
13 أغسطس 2022

بدأ سائقو القطارات لدى 9 شركات في بريطانيا إضراباً عن العمل، السبت، لمدة 24 ساعة، احتجاجاً على الغلاء وتدهور القوة الشرائية.

وتسبب الإضراب بتوقف الخدمات في أنحاء عديدة من أقاليم إنجلترا وأسكتلندا وويلز، حسب ما ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية، السبت.

وشمل الإضراب الذي دعت إليه نقابة "رابطة شركات سائقي القاطرات ورجال الإطفاء"، تسع شركات محلية ألغت بعضها نشاطها، على غرار شركة "هيثرو إكسبريس" التي تربط أكبر المطارات بالعاصمة.

وعللت النقابة في بيان قرار الإضراب بأنه كان "آخر إجراء" تلجأ إليه إزاء رفض المشغلين إقرار زيادة في أجور العمال، حسب ما أوردت صحيفة الإندبندنت.

وتتجاوز نسبة التضخم في المملكة المتحدة 9%، ويتوقع البنك المركزي أن ترتفع إلى 13% خلال فصل الخريف المقبل تزامناً مع الارتفاع في فواتير استهلاك الطاقة، وهو الثاني على التوالي.

وتتضاعف في البلاد التحركات الاجتماعية حيال التراجع التاريخي للمقدرة الشرائية للأسر في البلاد.

وفي يونيو/حزيران، نفذ سائقو القطارات إضراباً تاريخياً أعقبته تظاهرات منتظمة.

ومن المرتقب أن ينظم إضراب في قطارات لندن والبريد والاتصالات خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة.

بدوره، قال أمين عام النقابة، ميك ويلان، إنه سيكون هناك مفاوضات مع المشغلين، منوهاً إلى أن شركات القطارات قد منعت من زيادة أكثر من 2% على الأجور دون إذن الحكومة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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