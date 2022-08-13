سياسة
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شاهد | عاصفة مفاجئة تتسبب بمقتل شخص وجرح العشرات في مهرجان موسيقي بإسبانيا
قُتل شخص وأصيب العشرات، عندما ضربت رياح عاتية مهرجاناً موسيقياً قرب منتجع في مدينة بلنسية الإسبانية وتسببت في انهيار المسرح جزئياً، فيما أظهرت مقاطع فيديو رواد المهرجان وهم يحاولون الفرار من العاصفة التي هبت فجأة.
شاهد | عاصفة مفاجئة تتسبب بمقتل شخص وجرح العشرات في مهرجان موسيقي بإسبانيا
مقتل شخص وإصابة 40 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، نتيجة انهيار جزء من منصة في مهرجان للموسيقى الراقصة قرب مدينة بلنسية / Others
13 أغسطس 2022

أعلنت السلطات الإسبانية مقتل شخص وإصابة 40 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، نتيجة انهيار جزء من منصة في مهرجان للموسيقى الراقصة قرب مدينة بلنسية في شرق البلاد فجر اليوم السبت.

وقالت خدمات الطوارئ المحلية، إن جزءاً من المنصة سقط بسبب الرياح العاتية التي ضربت موقع المهرجان الضخم للموسيقى الإلكترونية الذي أقيم على مدى ستة أيام في بلدة كوليرا الساحلية جنوب بلنسية.

وأوضحت الطوارئ أن المتوفى رجل يبلغ من العمر 22 عاماً سقط عليه جزء من مسرح المهرجان، وأن ثلاثة بين الجرحى أصيبوا برضوض خطيرة و14 آخرين يعانون من كدمات طفيفة. وفي وقت لاحق أفادت السلطات بأن ما مجموعه 40 شخصاً تلقوا الرعاية الطبية إثر الحادث.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على الإنترنت رواد "مهرجان ميدوسا 2022" للرقص الإلكتروني، على شاطئ كوليرا، وهم يحاولون الفرار من العاصفة التي هبت فجأة.

وأفادت خدمة الأرصاد الجوية الإسبانية أن ساحل بلنسية تأثر الليلة الماضية بـ"رياح هابطة ساخنة"، وهي ظاهرة مناخية يضرب فيها تيار هابط قوي من الهواء الأرض ثم ينتشر في كل الاتجاهات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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