أنجزت شركات مقاولة تركية آلاف المشاريع خارج البلاد خلال الأشهر الـ7 الأولى من العام الجاري، تقدر قيمتها بنحو 6 مليارات دولار.

ووفق معطيات حصلت عليها وكالة الأناضول من وزارة التجارة التركية، أنجزت الشركات التركية 156 مشروعاً خلال هذه الفترة، تبلغ قيمتها 5 مليارات و935 مليون دولار.

وأظهرت المعطيات أن الشركات التركية أنجزت مشاريع خلال عام 2021 بقيمة 30.8 مليار دولار، وفي عام 2020 بقيمة 15.9 مليار دولار.

وأنجزت الشركات التركية 11 ألفاً و293 مشروعاً في 131 بلداً منذ 1972، وتبلغ القيمة الإجمالية لتلك المشاريع نحو 459.6 مليار دولار.

وتستحوذ روسيا على 20.8% من إجمالي المشاريع التي أنجزتها شركات المقاولة التركية في الخارج منذ عام 1972، وتقدر قيمة تلك المشاريع بنحو 95.4 مليار دولار.

وتحتل تركمانستان المركز الثاني بحصة تبلغ 10.9%، وقيمة تقدر بـ50 مليار دولار، يتبعها العراق بـ6.9%، وقيمة 31.7 مليار دولار، فيما تحل ليبيا بالمركز الرابع ثم كازاخستان فالسعودية.

واحتلت مشاريع الإسكان المرتبة الأولى بنسبة 13.7%، بقيمة بلغت نحو 63 مليار دولار.

وحلت مشاريع شق الطرق والأنفاق والجسور في المركز الثاني بنسبة 13.3%، قدرت قيمتها بنحو 61 ملياراً و6 ملايين دولار.

واستحوذت مشاريع الطاقة على نحو 8.5% من إجمالي المشاريع التي أنجزتها الشركات التركية في الخارج، تلتها مشاريع بناء مراكز تسوق ومشاريع تشييد مطارات.