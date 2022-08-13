أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، أن حكومته تعمل على تأمين إمدادات الطاقة في البلاد.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في ولاية تشوروم وسط تركيا، على هامش افتتاح مجموعة من المشاريع الخدمية.

وقال أردوغان: "عززنا مكانة تركيا في الدبلوماسية عبر العلاقات التي أقمناها. وبدل مشاهدة الأحداث من المدرجات، أصبحنا نتدخل في الأزمات ونطور الحلول، وأصبحنا قادرين على جمع حتى الأطراف المتحاربة على الأرضية نفسها".

وأضاف: "بينما الأوروبيون غارقون في التفكير بسبل قضاء الشتاء المقبل، نعمل منذ الساعة على تنفيذ دراسات استراتيجية تضمن أمن إمدادات الطاقة في تركيا".

وأوضح أن حكومته حولت تركيا إلى أحد أهم جسور الطاقة بين الشرق والغرب من خلال مشاريع خطوط الأنابيب التي فعّلتها خلال السنوات الماضية.

وشدّد على أن تركيا أصبحت اليوم تجري عمليات المسح والتنقيب عن الطاقة في البحار بسفنها الخاصة بعد أن كانت تجريها في السابق عن طريق التأجير ووسائل أخرى مشابهة.

وأشار إلى أن تركيا تبحث اليوم عن الطاقة عبر 6 سفن في البحرين الأبيض المتوسط والأسود، وأن وضعها سيكون مختلفاً تماماً، وستصبح أقوى بكثير عندما تبدأ باستخراج الغاز الطبيعي.

ولفت إلى أن الحكومة ستواصل تقديم الخدمات في جميع المحافظات البالغة 81 في مختلف أنحاء تركيا.

وأفاد أنه سيفتتح في تشوروم اليوم 78 مشروعاً ومَعلماً بتكلفة قدرها 3 مليارات و263 مليون ليرة تركية (الدولار يعادل نحو 17.93 ليرة).

في سياق آخر، قال أردوغان إنه "مثلما لا نسمح للتنظيمات الإرهابية بالتنفس داخل حدودنا، فإننا نسحق رؤوس الإرهابيين خارج حدودنا لتجفيف مستنقع الإرهاب".