أقدم مجهولون على رسم الصليب المعقوف على أكثر من 80 سيارة في العاصمة الألمانية برلين، خلال اليومين الماضيين.

وذكرت شرطة برلين في بيان السبت، أن مجهولين ألحقوا الضرر في كثير من السيارات بحيّ نيدرشونيويدي، عبر رسمهم الصليب المعقوف عليها.

وأوضح البيان أن الشرطة تلقت الخميس بلاغاً من شخص يفيد برسم مجهولين الصليب المعقوف على 3 سيارات مركونة، تعود إليه ملكية إحداها.

وأفاد البيان بأنه رُصدَت حتى مساء الجمعة 77 سيارة أخرى مركونة رُسم عليها الصليب المعقوف، ليرتفع العدد الكلي إلى 80.

وبيّن أن عدد السيارات التي تعرضت للضرر نفسه مرشَّح للزيادة، لأن بعض أصحاب السيارات بدأ يكتشف الرسومات على سياراتهم.

وفتحت الشرطة تحقيقاً في الحادثة لإتلاف ممتلكات الناس واستخدام رموز منظمات محظورة.