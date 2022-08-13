سياسة
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رسم الصليب المعقوف على أكثر من 80 سيارة في برلين
رسم مجهولون الصليب المعقوف على أكثر من 80 سيارة، في حيّ نيدرشونيويدي في العاصمة الألمانية برلين.
رسم الصليب المعقوف على أكثر من 80 سيارة في برلين
حتى مساء الجمعة رُصدت 77 سيارة أخرى مركونة رُسم عليها الصليب المعقوف، ليرتفع العدد الكلي إلى 80 / AA
13 أغسطس 2022

أقدم مجهولون على رسم الصليب المعقوف على أكثر من 80 سيارة في العاصمة الألمانية برلين، خلال اليومين الماضيين.

وذكرت شرطة برلين في بيان السبت، أن مجهولين ألحقوا الضرر في كثير من السيارات بحيّ نيدرشونيويدي، عبر رسمهم الصليب المعقوف عليها.

وأوضح البيان أن الشرطة تلقت الخميس بلاغاً من شخص يفيد برسم مجهولين الصليب المعقوف على 3 سيارات مركونة، تعود إليه ملكية إحداها.

وأفاد البيان بأنه رُصدَت حتى مساء الجمعة 77 سيارة أخرى مركونة رُسم عليها الصليب المعقوف، ليرتفع العدد الكلي إلى 80.

وبيّن أن عدد السيارات التي تعرضت للضرر نفسه مرشَّح للزيادة، لأن بعض أصحاب السيارات بدأ يكتشف الرسومات على سياراتهم.

وفتحت الشرطة تحقيقاً في الحادثة لإتلاف ممتلكات الناس واستخدام رموز منظمات محظورة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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