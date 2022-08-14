سياسة
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اعتقال المنفذ.. 8 إصابات بإطلاق نار على حافلة إسرائيلية بالقدس
قالت وسائل إعلام عبرية إن 8 أشخاص أصيبوا فجر الأحد، بينهم حالتان خطيرتان، في عملية إطلاق نار على حافلة إسرائيلية قرب البلدة القديمة من مدينة القدس، فيما أعلنت الشرطة الإسرائيلية اعتقال المنفذ.
اعتقال المنفذ.. 8 إصابات بإطلاق نار على حافلة إسرائيلية بالقدس
7 إصابات في إطلاق نار على حافلة إسرائيلية بمدينة القدس / AA
14 أغسطس 2022

أُصيب 8 أشخاص فجر الأحد إثر إطلاق نار على حافلة إسرائيلية قرب البلدة القديمة من مدينة القدس، حسب وسائل إعلام إسرائيلية.

ونقلت قناة (12) العبرية الخاصة عن مؤسسة نجمة داود الحمراء (مؤسسة إسعاف رسمية) قولها إن طواقمها أجلت 8 مصابين، بينهم حالتان خطيرتان و6 إصابات ما بين متوسطة وطفيفة.

من جهتها قالت الشرطة الإسرائيلية في بيان لها: "قبل وقت قصير تلقت الشرطة بلاغاً عن إطلاق نار على حافلة قرب قبر داود في القدس (حائط البراق في البلدة القديمة من مدينة القدس)، ما أدى إلى وقوع عدد من الجرحى".

بدورها ذكرت وسائل إعلام عبرية من بينها قناة "كان" (رسمية) وصحيفة "يديعوت أحرنوت" (خاصة) أنّ شخصين أُصيبا بجروح خطيرة جراء إطلاق النار على الحافلة التابعة لشركة "إيجد" الإسرائيلية.

وقالت الشرطة إنّ أفرادها أغلقوا المكان وبدؤوا التحقيق بالقضية والبحث عن المشتبه به الذي فر من المكان.

وفي بيان لاحق أعلنت الشرطة أنها اعتقلت المنفذ وهو فلسطيني من سكان القدس الشرقية.

وقالت الشرطة في تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر إن منفذ الهجوم سّلم نفسه لقواتها بعد 6 ساعات من المطاردة، وجرت مصادرة السلاح الذي استخدمه في تنفيذ الهجوم وهو مسدس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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