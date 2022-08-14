أعلنت جماعة الحوثي اليمنية السبت مصرع 91 شخصاً في المناطق الخاضعة لها جراء السيول خلال الأيام الماضية.

وقال المتحدث باسم المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية التابع للجماعة طلعت الشرجبي إن "السيول الأخيرة أدت إلى وفاة 91 شخصاً بعدة محافظات" .

وأضاف وفق ما نقلت عنه قناة "المسيرة" الفضائية الناطقة باسم الحوثيين: "أكثر من 24 ألفاً و624 أسرة تضررت من السيول الأخيرة في مختلف المحافظات".

وذكر الشرجبي أن "السيول تسببت في تضرر 5699 مبنى، وانهيار أكثر من 1360 سقفاً و140 مبنى بشكل كلي، بينما جرى رصد 49 مبنى آيلاً للسقوط".

وتابع بأن "أضراراً لحقت بمدن تاريخية مثل صنعاء القديمة، إضافة إلى أضرار في الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية".

وتسيطر جماعة الحوثي على أغلب محافظات شمالي اليمن مثل صنعاء وإب وريمة وذمار وصعدة وحجة والمحويت والجوف.

والجمعة أعلنت الأمم المتحدة مصرع 77 شخصاً جراء أمطار غزيرة وفيضانات ضربت اليمن خلال أسبوعين.

وأفاد تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن "بمقتل 77 شخصاً بينهم أطفال جراء أمطار وفيضانات ضربت 85 مديرية في 16 محافظة (من أصل 22) وتضرر 35 ألف أسرة بين 28 يوليو/تموز الماضي و10 أغسطس/آب الجاري".

وتوقع التقرير أن "يستمر هطول الأمطار الغزيرة في اليمن حتى 20 أغسطس/آب الجاري".

ويعاني اليمن ضعفا شديدا في البنية التحتية جراء تداعيات الحرب المشتعلة منذ نحو ثماني سنوات، ما جعل تأثيرات السيول تعمق مأساة السكان الذين يشكون هشاشة الخدمات الأساسية.