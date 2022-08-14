سياسة
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"غير منصفة".. كوريا الشمالية تنتقد تصريحات غوتيريش حول نزع سلاحها النووي
قالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية إن تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة التي أبدى فيها دعمه لنزع الأسلحة النووية لكوريا الشمالية بالكامل "تفتقر إلى الحياد والإنصاف"، مشيرة إلى أنه لا ينبغي له أن يطلب أو يقبل أوامر من حكومة بلد معين.
"غير منصفة".. كوريا الشمالية تنتقد تصريحات غوتيريش حول نزع سلاحها النووي
نائب وزير خارجية كوريا الشمالية قال إن تصريح غوتيريش هو "انتهاك لسيادة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية" / Reuters
14 أغسطس 2022

انتقدت وزارة الخارجية الكورية الشمالية تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة بشأن دعمه لنزع الأسلحة النووية لكوريا الشمالية بالكامل، ووصفت التصريحات بأنها تفتقر إلى الحياد والإنصاف.

ونشرت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية بياناً من وزارة الخارجية بعد أن قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم الجمعة إنه يدعم الجهود المبذولة لنزع الأسلحة النووية لكوريا الشمالية بالكامل عندما التقى رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول.

وقال كيم سون جيونج نائب وزير الخارجية في كوريا الشمالية في بيان: "لا يسعني إلا أن أعبر عن أسفي العميق إزاء التصريحات المذكورة للأمين العام للأمم المتحدة والتي تفتقر بشكل صارخ إلى الحياد والإنصاف وتتعارض مع التزامات واجبه المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق بقضية شبه الجزيرة الكورية".

وأضاف كيم أنه لا ينبغي للأمين العام للأمم المتحدة أن يطلب أو يقبل أوامر من حكومة بلد معين، بل عليه أن يمتنع عن أي عمل قد يضر منصبه بصفته مسؤولاً دولياً فقط أمام الأمم المتحدة.

قال كيم إن "نزع الأسلحة النووية بشكل كامل وقابل للتحقق ولا رجعة فيه" هو "انتهاك لسيادة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية".

وأجرت كوريا الشمالية تجارب على إطلاق عدد قياسي من الصواريخ هذا العام، ويقول مسؤولون من كوريا الجنوبية وواشنطن إنها تستعد على ما يبدو لاختبار سلاح نووي لأول مرة منذ عام 2017، وسط تعثر محادثات نزع السلاح النووي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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