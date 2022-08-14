أظهر استطلاع لأعضاء حزب المحافظين أجرته مؤسسة أوبينيوم لاستطلاعات الرأي اليوم السبت أن وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس تتقدم بفارق 22 نقطة مئوية على منافسها ريشي سوناك بالسباق على رئاسة الوزراء في بريطانيا.

وقالت المؤسسة إن الاستطلاع الذي شارك فيه 450 عضواً في الحزب ممن حسموا قرارهم بشأن مرشحهم المفضل في الانتخابات الجارية لاختيار زعيم جديد أظهر حصول تراس على 61% من الأصوات، فيما حصل وزير المالية السابق سوناك على 39%.

وكانت استطلاعات أخرى أظهرت أن تراس هي المرشحة الأوفر حظاً بفارق كبير عن أقرب منافسيها.

وسيقرر أعضاء حزب المحافظين هوية زعيمهم المقبل في الخامس من سبتمبر/أيلول بعد أن أجبر تمرد وزاري بوريس جونسون على التنحي.

وسيتعين على الفائز مواجهة تحديات لإعادة بناء ثقة المواطنين التي مُنيت بسلسلة من الفضائح تورط فيها جونسون، بداية من خرق قواعد إغلاق كوفيد-19، إلى تعيين نائب في الحكومة على الرغم من تقارير عن مزاعم بسوء السلوك الجنسي.

كما يواجه الاقتصاد البريطاني معدلاً مرتفعاً من التضخم وديوناً متزايدة ونمواً منخفضاً، ليواجه المواطنون أشد الأزمات المالية منذ عقود.

وإلى جانب كل هذا تواجه البلاد أزمة طاقة تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا أدت إلى ارتفاع أسعار الوقود.