قالت الشرطة الأسترالية الأحد إنها أخلت مطار العاصمة كانبيرا بعد سماع أصوات أعيرة نارية في مبنى الركاب الرئيسي.

وأضافت الشرطة في بيان أنها ألقت القبض على أحد الأشخاص وعثرت على سلاح ناري. وقالت إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وأوضحت الشرطة أن كاميرات المراقبة أُفرغت ويُعتقد أن الشخص المحتجز هو الوحيد المسؤول عن الحادث.

وجاء في البيان أنه "جرى إخلاء مبنى الركاب في مطار كانبيرا كإجراء احترازي وجرى احتواء الوضع في المطار".

وقالت الشرطة إنه لم يُسمح للجمهور بالوصول إلى المطار في هذا التوقيت، فيما لم ترد أي تفاصيل أخرى.

وأظهرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي احتجاز الشرطة لرجل داخل المطار بينما كان المسافرون ينظرون إليه. كما تجمع مندوبو وسائل الإعلام وأشخاص خارج المطار بعد عملية الإخلاء.