سياسة
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كيسنغر: العالم على وشك اختلال بتوازنه ونحن على حافة حرب مع روسيا والصين
في تصريح له أثار جدلاً واسعاً قال وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هينري كيسنغر إن الولايات المتحدة الأمريكية على "حافة حرب مع روسيا والصين" وإن العالم اليوم على وشك اختلال خطير في التوازن.
كيسنغر: العالم على وشك اختلال بتوازنه ونحن على حافة حرب مع روسيا والصين
كيسنغر قال إنه يشعر بالقلق من أن واشنطن وبكين تناوران نحو أزمة فيما يتعلق بتايوان / AFP
14 أغسطس 2022

قال وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنغر إن العالم اليوم على وشك اختلال خطير في التوازن، وإن الولايات المتحدة الأمريكية على حافة حرب مع روسيا والصين.

جاء ذلك في مقابلة لكيسنغر مع صحيفة وول ستريت جورنال.

وأوضح كيسنغر في حديثه: "نحن على حافة الحرب مع روسيا والصين بشأن القضايا التي أنشأناها جزئياً، دون أي مفهوم لكيفية نهاية هذا أو ما الذي من المفترض أن يؤدي إليه".

وحول ما إذا كانت تستطيع واشنطن إدارة خصميها روسيا والصين، قال كيسنغر: "لا يمكنك الآن أن تقول إننا سنقسمهم ونقلب بعضهم ضد بعض. كل ما يمكنك فعله هو عدم تسريع التوترات وخلق خيارات، ولهذا يجب أن يكون لديك هدف ما".

وفي ما يتعلق بالأزمة بين الصين وتايوان أشار كيسنغر إلى أنه يشعر بالقلق من أن واشنطن وبكين تناوران نحو أزمة.

وأضاف: "السياسة التي نفّذها كلا الطرفين أنتجت وسمحت بتقدم تايوان وتحولها إلى كيان ديمقراطي مستقل وحافظت على السلام بين الصين والولايات المتحدة لمدة 50 عاماً".

وأردف: "ولذلك ينبغي للمرء أن يكون حذراً للغاية في التدابير التي يبدو أنها تغير الهيكل الأساسي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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