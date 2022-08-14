قال وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنغر إن العالم اليوم على وشك اختلال خطير في التوازن، وإن الولايات المتحدة الأمريكية على حافة حرب مع روسيا والصين.

جاء ذلك في مقابلة لكيسنغر مع صحيفة وول ستريت جورنال.

وأوضح كيسنغر في حديثه: "نحن على حافة الحرب مع روسيا والصين بشأن القضايا التي أنشأناها جزئياً، دون أي مفهوم لكيفية نهاية هذا أو ما الذي من المفترض أن يؤدي إليه".

وحول ما إذا كانت تستطيع واشنطن إدارة خصميها روسيا والصين، قال كيسنغر: "لا يمكنك الآن أن تقول إننا سنقسمهم ونقلب بعضهم ضد بعض. كل ما يمكنك فعله هو عدم تسريع التوترات وخلق خيارات، ولهذا يجب أن يكون لديك هدف ما".

وفي ما يتعلق بالأزمة بين الصين وتايوان أشار كيسنغر إلى أنه يشعر بالقلق من أن واشنطن وبكين تناوران نحو أزمة.

وأضاف: "السياسة التي نفّذها كلا الطرفين أنتجت وسمحت بتقدم تايوان وتحولها إلى كيان ديمقراطي مستقل وحافظت على السلام بين الصين والولايات المتحدة لمدة 50 عاماً".

وأردف: "ولذلك ينبغي للمرء أن يكون حذراً للغاية في التدابير التي يبدو أنها تغير الهيكل الأساسي".