نما صافي ربح شركة أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، بنسبة 90.1% على أساس سنوي، خلال الربع الثاني من عام 2022 وسط ارتفاع حاد في أسعار النفط عالمياً.

وقالت أرامكو في تصريح للبورصة السعودية "تداول" الأحد إن صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة 181.64 مليار ريال (48.43 مليار دولار) صعوداً من 95.47 مليار ريال (25.45 مليار دولار) على أساس سنوي.

ويأتي ارتفاع أرباح أرامكو مع صعود أسعار النفط الخام والمشتقات عالمياً بسبب تبعات الحرب الروسية-الأوكرانية والعقوبات الغربية على النفط والغاز الروسيين.

وارتفع إجمالي إيرادات أرامكو في الربع الثاني بنسبة 80% إلى 562.07 مليار ريال (149.9 مليار دولار)، صعوداً من 312.35 مليار ريال (83.3 مليار دولار) على أساس سنوي.

وقالت الشركة إن ارتفاع أرباح الربع الثاني يعود في المقام الأول إلى ارتفاع أسعار الخام والكميات المباعة وارتفاع هوامش أرباح أعمال التكرير.

كما ذكرت “أرامكو” أن النتائج سجلت رقماً قياسياً جديداً للأرباح الفصلية للشركة منذ أن طرحت نحو 5% من أسهمها في سوق الأسهم السعودية أواخر عام 2019.

في السياق ذاته قالت الشركة إنها تعتزم سداد أرباح قدرها 18.8 مليار دولار عن الربع الثاني للمساهمين، كما وعدت بذلك منذ الاكتتاب العام.

وخلال النصف الأول من 2022 حققت أرامكو أرباحاً بلغت قيمتها 329.67 مليار ريال (87.91 مليار دولار)، مقابل 176.9 مليار ريال (47.17 مليار دولار) بنمو 86.35%.

استمرار الطلب على النفط

ومن جانبه قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو إن نتائج الربع الثاني تعكس زيادة الطلب على نفط المملكة، حتى مع تعهد دول في جميع أنحاء العالم بما فيها المملكة بخفض انبعاثات الكربون لتجنب مستويات الاحتباس الحراري الكارثية الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري.

كما قال الناصر إن ”العالم يدعو للحصول على طاقة موثوقة ومعقولة التكلفة، ونستجيب لهذه الدعوة”.

جاء ذلك قبل أن يضيف أن “أرامكو” تتوقع أن يستمر الطلب على النفط في النمو لبقية العقد رغم الضغوط الاقتصادية والتضخم.

وفي تسجيل مصور قصير صدر مع النتائج المالية قال الناصر إنه في وقت يقلق فيه العالم بشأن أمن الطاقة فإن الشركة تستثمر في مستقبل أعمالها، مشيراً إلى أن عملاءها يدركون أنه مهما حدث، فإن “أرامكو” ستوفي بالتزاماتها.

وتنتج السعودية حالياً نحو 10 ملايين برميل نفط يومياً يصدر جزء كبير منها إلى آسيا وأكبر عميل لها الصين.