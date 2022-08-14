سياسة
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مع عودة المباحثات.. مسؤول روسي يتوقع اتفاقاً قريباً حول "النووي" الإيراني
بينما تتقدم المحادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي قال مسؤول روسي إنه سيُتوصل إلى اتفاق خلال الأسبوع القادم. ومن المتوقع أن تتفق جميع الأطراف على النسخة التي قدمها منسقو الاتحاد الأوروبي.
مع عودة المباحثات.. مسؤول روسي يتوقع اتفاقاً قريباً حول "النووي" الإيراني
مع عودة المباحثات.. مسؤول روسي يتوقع اتفاقاً قريباً حول النووي الإيراني / AA
14 أغسطس 2022

توقع مسؤول روسي الأحد التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن النووي الإيراني خلال الأسبوع المقبل.

ونقلت وكالة "تاس" المحلية تصريحات حصرية للممثل الروسي الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، قال فيها إن التوصل إلى اتفاق نهائي حول خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) بشأن البرنامج النووي الإيراني "من الممكن أن يجري في وقت مبكر من الأسبوع المقبل".

وأضاف: "في حالة التطور الإيجابي للأحداث قد يُتوصل إلى اتفاق نهائي بأقرب وقت ممكن الأسبوع المقبل".

وتابع: "من الممكن أن يتفق جميع الدول المشاركة في محادثات فيينا على نسخة النص التي قدمها منسقو الاتحاد الأوروبي في 8 أغسطس/آب الجاري".

وكانت وكالة الأنباء الإيرانية نقلت عن دبلوماسي إيراني كبير الجمعة قوله إن اقتراح الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 "يمكن أن يكون مقبولاً إذا قدم تطميناً" بشأن مطالب طهران الرئيسية.

وتسعى طهران للحصول على ضمانات بعدم انسحاب أي رئيس أمريكي في المستقبل من الاتفاق، كما فعل الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2018 وأعاد فرض العقوبات الأمريكية القاسية على إيران.

ولكن لا يستطيع الرئيس جو بايدن تقديم مثل هذه التأكيدات لأن الاتفاق مجرد تفاهم سياسي لا معاهدة ملزمة قانونياً.

وقال الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين إنه قدم نصاً "نهائياً" بعد محادثات غير مباشرة استمرت أربعة أيام بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين في فيينا.

فيما أكد مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي أنه لا يمكن إجراء مزيد من التغييرات على النص الذي ظل قيد التفاوض منذ 15 شهراً.

وأضاف أنه يتوقع قراراً نهائياً من الطرفين في غضون "أسابيع قليلة جداً جداً".

وكانت واشنطن أعربت عن استعدادها للتوصل بسرعة إلى اتفاق لإعادة إحياء الاتفاق النووي بناء على مقترحات الاتحاد الأوروبي.

فيما قال مسؤولون إيرانيون إنهم سينقلون "وجهات نظرهم وآراءهم الأخرى" إلى الاتحاد الأوروبي الذي ينسق المحادثات بعد إجراء مشاورات في طهران.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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