أسفر حريق نشب في كنيسة بمحافظة الجيزة في مصر صباح اليوم الأحد عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وقالت الكنيسة الأرثوذكسية المصرية في بيان إن "حريقاً كبيراً نشب في كنسية أبي سيفين أثناء القداس الإلهي (الصلاة الرئيسية لدى المسيحيين)".

ونقل بيان الكنيسة عن مصادر من وزارة الصحة لم يسمها أن "الوفيات وصلت حتى الآن إلى 41 شخصاً بينما بلغ عدد المصابين 14".

وقال البابا تواضروس إنه يتابع مع الأجهزة المعنية كل الأمور المتعلقة بالحادث، حسب البيان نفسه.

في سياق متصل قالت وزارة الداخلية في بيان إنه "تمت السيطرة على الحريق وإجلاء المصابين والمتوفين ونقلهم إلى المستشفيات، كما أسفر الحريق عن إصابة ضابطين و3 أفراد من قوات الحماية المدنية".

وأضافت: "أسفر فحص أجهزة الأدلة الجنائية عن أن الحريق نشب بجهاز تكييف في الدور الثاني بمبنى الكنيسة، والذى يضم عدداً من قاعات الدروس نتيجة خلل كهربائي".

وتابعت: "أدى ذلك إلى انبعاث كمية كثيفة من الدخان كانت السبب الرئيسي في حالات الإصابات والوفيات".

وقال حسام عبد الغفار متحدث وزارة الصحة في بيان إنه جرى "الدفع بـ30 سيارة إسعاف إلى موقع حادث الحريق ونقل 55 حالة إلى مستشفيات (إمبابة العام والعجوزة)، وجارٍ التعامل مع الحالات المصابة وحصر حالات الوفاة".

وأشار عبد الغفار إلى "رفع حالة الاستعداد بمستشفيات محافظتَيْ الجيزة والقاهرة".

من جانبه قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في بيان: "أُتابع عن كثب تطورات الحادث الأليم بكنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة، ووجهتُ كافة أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة".

ووجه السيسي بـ"التعامل بشكل فوري مع هذا الحادث وآثاره وتقديم كل أوجه الرعاية الصحية للمصابين".