توقعت بلدية صامصون الكبرى شمالي تركيا قرابة مليونَي زائر لمهرجان "تكنوفيست البحر الأسود 2022" لتكنولوجيا الطيران والفضاء المزمع إقامته بين 30 أغسطس/آب و 4 سبتمبر/أيلول 2022.

وأضافت في بيان لها الأحد أن الاستعدادات تتواصل لإطلاق مهرجان "تكنوفيست البحر الأسود".

وأشار البيان إلى اكتمال 95% من التحضيرات المتعلقة بالمهرجان الذي سيقام على أرض مطار "تشارشامبا" في الولاية.

وتابع: "ننتظر إقبال قرابة مليونَي زائر إلى المدينة لحضور مهرجان تكنوفيست البحر الأسود".

وأردف: "سنعمل بالتعاون مع كل مؤسساتنا على استضافة مهرجان نموذجي واستغلال هذه الفرصة للتعريف بولايتنا على الصعيد المحلي والعالمي".

ويعتبر تكنوفيست أكبر مهرجان في العالم بمجال تكنولوجيا الطيران والفضاء ووسيلة مهمة في تركيا لاكتشاف مواهب الشباب لعرض ابتكاراتهم التكنولوجية مثل الصواريخ والروبوتات والمسيرات والتكنولوجيا الخضراء.