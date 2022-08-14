سياسة
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البرهان: الجيش السوداني مع رغبة الشعب في حكومة منتخبة ولن ينحاز إلى أي طرف
أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان وقوف "القوات المسلحة مع مطالب الشعب المطروحة في حكومة مدنية منتخبة"، ودعا القوى السياسية لتحمل مسؤولياتها الوطنية.
البرهان: الجيش السوداني مع رغبة الشعب في حكومة منتخبة ولن ينحاز إلى أي طرف
البرهان: القوات المسلحة مع مطالب الشعب المطروحة في حكومة مدنية منتخبة / AA
14 أغسطس 2022

قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان الأحد إن القوات المسلحة لن تنحاز إلى أي طرف في البلاد، وتقف مع رغبة الشعب في حكومة مدنية منتخبة.

جاء ذلك في خطاب للبرهان الذي يشغل منصب القائد العام للجيش السوداني بمناسبة العيد الوطني الـ68 للجيش بمدينة شندي (شمال).

وأضاف البرهان: "القوات المسلحة لن تنحاز إلى أي طرف، فقط هي مع رغبة الشعب واضعة تحقيق أهداف ثورة ديسمبر/كانون الأول نصب أعينها".

وتابع: "القوات المسلحة مع مطالب الشعب المطروحة في حكومة مدنية منتخبة".

ودعا البرهان "القوى السياسية لتحمل مسؤولياتها الوطنية لأن البلاد لا تحتمل مزيداً من التشرذم والتجاذب السياسي".

وأوضح: "نرحب بكل المبادرات المطروحة في الساحة السياسية وندعو الجميع للجلوس على صعيد واحد".

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021 يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني وترفض إجراءات رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان الاستثنائية التي يعتبرها الرافضون "انقلاباً عسكرياً".

ونفى البرهان صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف إلى "تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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