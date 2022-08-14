سياسة
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حريق غابات كبير في إسبانيا يجبر السلطات على إخلاء 8 قرى وإجلاء 1500 شخص
خرج حريق غابات كبير في شمال شرق إسبانيا عن السيطرة، ما أدى إلى إخلاء ثماني قرى وإجلاء 1500 شخص في مقاطعة سرقسطة.
حريق غابات كبير في إسبانيا يجبر السلطات على إخلاء 8 قرى وإجلاء 1500 شخص
صورة إرشيفية لحرائق سابقة في إسبانيا / AFP
14 أغسطس 2022

قال رجال إطفاء إن حريق غابات كبير في شمال شرق إسبانيا نما بسرعة في الليل وخرج عن السيطرة الأحد، ما أدى إلى إخلاء ثماني قرى وإجلاء 1500 شخص في مقاطعة سرقسطة.

وأفاد رئيس حكومة أراغون المحلية، خافيير لامبان اليوم الأحد بأن الوضع خطير في بلدة آنيون دي مونكايو، والأولوية بالنسبة إلى رجال الإطفاء، البالغ عددهم 300 الذين يكافحون الحريق، هي حماية الأرواح البشرية والقرى.

وقال المسؤول المحلي عن الغابات إن حريق الغابات، الذي أُعلن السبت، امتد إلى محيط 50 كيلومتراً (31 ميلاً) في أقل من 24 ساعة.

ولجأ الذين فروا إلى ثلاثة مراكز رياضية مختلفة في البلدات المجاورة.

وقال رجال إطفاء إن توقعات إخماد الحريق تعتمد على الطقس، لكن يُتوقع هبوب ريح شديدة تصل سرعتها إلى 60 كيلومتراً (37 ميلاً في الساعة).

مصدر:TRT عربي - وكالات
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