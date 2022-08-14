قال رجال إطفاء إن حريق غابات كبير في شمال شرق إسبانيا نما بسرعة في الليل وخرج عن السيطرة الأحد، ما أدى إلى إخلاء ثماني قرى وإجلاء 1500 شخص في مقاطعة سرقسطة.

وأفاد رئيس حكومة أراغون المحلية، خافيير لامبان اليوم الأحد بأن الوضع خطير في بلدة آنيون دي مونكايو، والأولوية بالنسبة إلى رجال الإطفاء، البالغ عددهم 300 الذين يكافحون الحريق، هي حماية الأرواح البشرية والقرى.

وقال المسؤول المحلي عن الغابات إن حريق الغابات، الذي أُعلن السبت، امتد إلى محيط 50 كيلومتراً (31 ميلاً) في أقل من 24 ساعة.

ولجأ الذين فروا إلى ثلاثة مراكز رياضية مختلفة في البلدات المجاورة.

وقال رجال إطفاء إن توقعات إخماد الحريق تعتمد على الطقس، لكن يُتوقع هبوب ريح شديدة تصل سرعتها إلى 60 كيلومتراً (37 ميلاً في الساعة).