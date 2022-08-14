ذكر معهد أبحاث ألماني أن ارتفاع درجات الحرارة هذا الصيف وقلة هطول الأمطار أدى إلى زيادة انخفاض مستويات المياه في نهر الراين.

وقال معهد هيدرولوجيا للأبحاث أن مستويات المياه ستواصل الانخفاض حتى بداية الأسبوع المقبل، لافتاً إلى أن انخفاضها يؤثر على حركة مرور الزوارق والقوارب.

وأوضح المعهد أن منسوب مياه النهر انخفض في بعض الأماكن إلى 38 سنتيمتراً.

وقال باستيان كلين، الباحث في المعهد الألماني لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" إن مستوى المياه قد ينخفض الأسبوع المقبل إلى 30 سنتيمتراً وقد يعيق حركة مرور الصنادل (قوارب مسطحة لنقل البضائع الثقيلة عبر الأنهار).

ويعد نهر الراين مهماً للصناعة الألمانية، إذ يُنقل عبره الفحم والديزل من الميناء إلى المصانع والمصافي.

وقالت وسائل إعلام محلية إن تكاليف شحن البضائع عبر النهر ارتفعت إلى 5 أضعاف تقريباً، بسبب تحميل السفن بكميات تبلغ من ربع إلى نصف طاقتها.

وحسب شبكة "دوتشة فيليه" الرسمية الألمانية، يحذر خبراء البيئة من أن استمرار تراجع منسوب المياه في نهر الراين إلى مستويات حرجة قد يؤدي إلى إغلاق الملاحة في النهر بشكل عملي.

وحذرت شركة يونيبر الألمانية للطاقة من أنها قد تضطر إلى تخفيض إنتاج الكهرباء من محطتين رئيسيتين تعملان بالفحم لأن منسوب المياه المنخفض في نهر الراين يهدد إمدادات الفحم.

ومن شأن هذه الخطوة، حال حدوثها، أن تؤدي إلى تفاقم أزمة الطاقة، الأمر الذي يهدد بسقوط اقتصاد ألمانيا، وهو الأكبر في القارة الأوروبية، في براثن الركود وذلك حسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

ولا يؤثر انخفاض المياه على الاقتصاد وحركة المرور فحسب، بل تتأثر البيئة أيضاً. إذ إنه بسبب انخفاض مستوى المياه في نهر الراين، تعاني النباتات والحيوانات داخل وحول النهر.

على سبيل المثال، يزداد تركيز الملوثات وترتفع درجة حرارة نهر الراين بشكل أكثر حدة بسبب انخفاض مستوى المياه، ما قد يسبب مشكلة كبيرة خاصة بالنسبة لبعض أنواع الأسماك المحلية.

ولا تعد السباحة في نهر الراين في هذا الوقت فكرة جيدة حتى مع مستويات المياه المنخفضة، إذ تحذر الجمعية الألمانية لإنقاذ الحياة (DLRG) بشكل قاطع من أن نهر الراين يشكل خطورة كبيرة على السباحين، بخاصة في المياه المنخفضة. هذا لأنه كلما قل الماء أصبح النهر أضيق وتزداد سرعة تدفق المياه بشكل أكبر.

ويحذر الخبراء من إن تيارات المياه في الأنهار غادرة للغاية، بخاصة في نهر الراين، ويمكنها ابتلاع الأشخاص بسرعة كبيرة. بالإضافة إلى ذلك، يزداد خطر الإصابة بصدمات وكسور بسبب الاقتراب من القاع والصخور لانخفاض مستوى المياه في النهر.