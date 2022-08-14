سياسة
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غواصات وأسلحة نووية ومكالمة مع بوتين.. أبرز الأسرار التي كشفتها عثرات ترمب
كانت فترة حكم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب دوماً مثيرة للجدل، ما أكدته وثائق قضائية نُشرت مؤخراً خلال مداهمة منزله في فلوريدا، ووُجِّهت إليه اتهامات بانتهاك معلومات سريّة في أثناء وجوده في السلطة، من أبرزها تسريب معلومات تتعلق بأسلحة نووية.
غواصات وأسلحة نووية ومكالمة مع بوتين.. أبرز الأسرار التي كشفتها عثرات ترمب
  غواصات وأسلحة نووية ومكالمة مع بوتين.. أبرز الأسرار التي كشفتها عثرات ترمب   / Reuters
14 أغسطس 2022

كشفت وثائق قضائية نُشرت الجمعة أن عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) عثروا على عدد من "الوثائق السريّة للغاية" خلال عملية دهم منزل الرئيس السابق دونالد ترمب في فلوريدا.

وكانت العملية آخر حلقة ضمن سلسلة اتهامات للرئيس السابق بالتهور وانتهاك معلومات سريّة حتى في أثناء وجوده في السلطة قبل أن يخسر في انتخابات الرئاسة التي جرت أواخر 2020 أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن، الرئيس الحالي.

موقع صاروخي إيراني

وحظي ترمب، بوصفه رئيساً، بالسلطة التي تتيح له نزع سرية المعلومات بشكل أحادي، لكن بعض تصرّفاته شكّلت صدمة لدوائر الاستخبارات الأمريكية.

وفي 30 أغسطس/آب 2019، كشف في تغريدة عما يُعتقَد أنها صورة سرية عالية الدقة لموقع إطلاق صواريخ إيراني.

وقال ترمب في التغريدة: "لم تكن الولايات المتحدة الأمريكية متورطة في أي حادث كارثي خلال التحضيرات النهائية لإطلاق الصاروخ سفير الذي يحمل قمراً صناعياً من موقع سمنان في إيران".

استخبارات إسرائيلية

وفي العاشر من مايو/أيار 2017، التقى ترمب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف والسفير سيرجي كيسلياك في البيت الأبيض.

وخلال الاجتماع، أبلغ ترمب المسؤولَيْن الروسيَيْن بمعلومات استخباراتية تلقتها الولايات المتحدة من دولة حليفة في الشرق الأوسط عن خطة لتنظيم داعش الإرهابي.

وتبين أن المعلومات الاستخباراتية السريّة كانت من إسرائيل التي انزعجت من كشف ترمب عنها، حسب معلومات نشرتها وسائل إعلام.

موقع للغواصات النووية

في أبريل/نيسان 2017، أبلغ ترمب الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي أن غواصتين نوويتين أمريكيتين قبالة سواحل كوريا الشمالية، متباهيا بـ"قوة نارية كبيرة"، حسب نص المكالمة الذي نشرته الفلبين.

ونادراً ما تكشف وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) مواقع غواصاتها التي تعد أساسية لقوة الدفاع الاستراتيجية الأمريكية.

أسلحة نووية سرية

وفي مقابلة عام 2019 تحدّث ترمب إلى الكاتب بوب وودوارد عن إمكانيات نووية أمريكية غير معروفة، وهو أمر كان إما عبارة عن معلومات غير دقيقة هدفها التباهي وإما معلومات سريّة للغاية.

وقال ترمب لوودوارد: "أنشأتُ نظاماً نووياً للأسلحة لم يملك أي أحد مثله في هذا البلد من قبل"، مضيفاً: "لدينا معدات لم يسمع بها فلاديمير بوتين وشي جين بينغ من قبل".

تفاصيل مقتل البغدادي

وبعد مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي في عملية أمريكية في سوريا في أكتوبر/تشرين الأول 2019، كشف ترمب في إطار تباهيه بالهجوم عن تفاصيل عديدة يتحفظ البنتاغون عليها عادة، مثل عدد المروحيات التي شاركت وكيفية دخول عناصر القوات الخاصة إلى مقر إقامة البغدادي.

كما كشف أن الولايات المتحدة حصلت على معلومات استخباراتية بفضل استخدام تنظيم داعش الإرهابي الهواتف والإنترنت.

وقال قائد العمليات الخاصة السابق مايكل ناغاتا لموقع "بوليتيكو" (POLITICO) إن المعلومات: "يمكن أن تسهم في أن يكون لدى العدو هندسة مضادة لأساليبنا الاستخباراتية".

سرية مع بوتين

وأخفى ترمب في الوقت ذاته معلومات استخباراتية عن مديري أجهزة الاستخبارات في بلاده.

ففي يوليو/تموز 2018، لم يُخْفِ مدير جهاز الاستخبارات الوطنية دان كوتس مفاجأته خلال منتدى آسبن للأمن عندما قال له المقدم الذي يدير الحوار إن البيت الأبيض نشر تغريدة تفيد بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تلقى دعوة لزيارة واشنطن، وقال كوتس: "هل لك أن تكرر ذلك؟".

وأفاد كوتس بأنه لم يبلَغ بفحوى نقاش دار بين ترمب والرئيس الروسي واستمر ساعتين قبل 3 أيام على ذلك، وقال: "لا أعرف ما الذي حصل في هذا الاجتماع".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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