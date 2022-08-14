سياسة
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واشنطن.. رجل يقتحم حاجزاً أمنياً لمبنى الكابيتول ثم ينتحر
قالت الشرطة الأمريكية إن رجلاً لقي حتفه في عملية انتحار على ما يبدو في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد بعد أن صدم بسيارته حاجزاً قرب مبنى الكونغرس وأطلق أعيرة نارية في الهواء.
واشنطن.. رجل يقتحم حاجزاً أمنياً لمبنى الكابيتول ثم ينتحر
قالت السلطات الأمريكية إن الرجل اصطدم بالحاجز بسيارته وما إن نزل منها اشتعلت النيران فيها / AA
14 أغسطس 2022

أعلنت الشرطة الأمريكية أن رجلاً اقتحم بسيارته حاجزاً قرب مبنى الكابيتول فجر الأحد وبدأ إطلاق النار في الهواء قبل أن يقتل نفسه، حسب إعلام محلي.

ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن الشرطة أن الحادثة وقعت في الساعة الرابعة فجراً تقريباً عند حاجز أقيم في شارع شرق الكابيتول بواشنطن.

وقالت السلطات الأمريكية إن الرجل اصطدم بالحاجز بسيارته وما إن نزل منها اشتعلت النيران فيها، وإثر اقتراب الشرطة فتح النار وأطلق عدة طلقات في الهواء، قبل أن يقتل نفسه.

وأوضحت شرطة الكابيتول: "لا يبدو أن الرجل كان يستهدف أحداً من أعضاء الكونغرس"، موضحة أن "المحققين يفحصون خلفية الرجل ويحاولون معرفة الدافع وراء ما فعل".

وخلال ساعة الحادثة كان عدد قليل من العاملين في مبنى الكابيتول، بسبب قضاء أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب عطلة برلمانية.

ولم تكشف الشرطة عن هوية الرجل الذي اقتحم الحاجز قرب مبنى الكابيتول.

ووقعت الحادثة في وقت تواجه فيه سلطات إنفاذ القانون عدداً متزايداً من التهديدات، وبعد تحذير المسؤولين الفيدراليين من إمكانية حدوث هجمات عنيفة على مبانٍ حكومية بعد أيام من مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"​​​​​​​، مقر إقامة ترامب في "قصر Mar-A-Lago" بولاية فلوريدا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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