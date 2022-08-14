أعلنت الشرطة الأمريكية أن رجلاً اقتحم بسيارته حاجزاً قرب مبنى الكابيتول فجر الأحد وبدأ إطلاق النار في الهواء قبل أن يقتل نفسه، حسب إعلام محلي.

ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن الشرطة أن الحادثة وقعت في الساعة الرابعة فجراً تقريباً عند حاجز أقيم في شارع شرق الكابيتول بواشنطن.

وقالت السلطات الأمريكية إن الرجل اصطدم بالحاجز بسيارته وما إن نزل منها اشتعلت النيران فيها، وإثر اقتراب الشرطة فتح النار وأطلق عدة طلقات في الهواء، قبل أن يقتل نفسه.

وأوضحت شرطة الكابيتول: "لا يبدو أن الرجل كان يستهدف أحداً من أعضاء الكونغرس"، موضحة أن "المحققين يفحصون خلفية الرجل ويحاولون معرفة الدافع وراء ما فعل".

وخلال ساعة الحادثة كان عدد قليل من العاملين في مبنى الكابيتول، بسبب قضاء أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب عطلة برلمانية.

ولم تكشف الشرطة عن هوية الرجل الذي اقتحم الحاجز قرب مبنى الكابيتول.

ووقعت الحادثة في وقت تواجه فيه سلطات إنفاذ القانون عدداً متزايداً من التهديدات، وبعد تحذير المسؤولين الفيدراليين من إمكانية حدوث هجمات عنيفة على مبانٍ حكومية بعد أيام من مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"​​​​​​​، مقر إقامة ترامب في "قصر Mar-A-Lago" بولاية فلوريدا.