أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي عادل قره إسماعيل أوغلو، أنه منذ افتتاح مطار إسطنبول في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2019، أسهم بمبلغ 80.7 مليار يورو في الاقتصاد التركي.

وقال الوزير في تغريدة على حسابه في تويتر، السبت، إنه “منذ افتتاح مطار إسطنبول الدولي، حقق عائدات بقيمة 117 مليار يورو دون احتساب النفقات”.

وذكر قره إسماعيل أوغلو أنه “جرى بناء المطار بدون دفع قرش واحد من خزينة الدولة، باستثمارات بلغت 10.25 مليار يورو، وإجمالي الإيجار 26 مليار يورو”.

وحسب الرسم البياني الذي شاركه الوزير، فقد أسهم مطار إسطنبول بـ 23.75 مليار يورو في الدخل القومي، و51.3 مليار يورو في الإنتاج، و4.2 مليار يورو في الصادرات، و1.23 مليار يورو في الضرائب، فيما وفر فرص عمل لنحو 972 ألف شخص.

وأكد أنه “جرى توفير إجمالي 246 مليار يورو، منها 56.5 مليار يورو من الوقود، و7.8 مليار يورو في البيئة، و97.8 مليون يورو في بنود أخرى”.

يذكر أنه في 29 أكتوبر 2018، افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المرحلة الأولى من مطار إسطنبول الدولي، الذي جرى بناؤه على مساحة 76.5 مليون متر مربع.

ويتكون المطار من 6 مدارج، وتصل قدرته الاستيعابية إلى 500 طائرة، وهو مزود بمرآب مفتوح وآخر مغلق يتسع لنحو 70 ألف سيارة.

ومن المقرر أن تصل القدرة الاستيعابية بعد انتهاء جميع مراحل المطار بحلول عام 2025، إلى 200 مليون مسافر سنوياً.

من الجدير ذكره، أن مطار إسطنبول أحرز عديداً من الجوائز العالمية من أبرزها “جائزة المرتبة الأولى لأفضل مطار في العالم لعام 2019 من مجلة (إنترناشيونال ايربورت ريفيو) العالمية”.