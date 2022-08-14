سياسة
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أردوغان يحتفل بالذكرى الـ21 لتأسيس حزب العدالة والتنمية
احتفل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد بالذكرى الـ21 لتأسيس حزب العدالة والتنمية، وذلك في تغريدة على حسابه في تويتر أكد فيها أنهم في الحزب مستمرون بنفس الحماس والتصميم على كسب القلوب وخدمة قضايا تركيا.
أردوغان يحتفل بالذكرى الـ21 لتأسيس حزب العدالة والتنمية
  أردوغان يحتفل بالذكرى الـ21 لتأسيس حزب العدالة والتنمية   / AA
14 أغسطس 2022

احتفل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد بالذكرى الـ 21 لتأسيس حزب العدالة والتنمية الذي يرأسه.

جاء ذلك في تغريدة على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وقال أردوغان في تغريدته: "اليوم نحمل في قلوبنا مشاعر الحماسة نفسها التي كانت عندما بدأنا هذه المسيرة يوم 14 أغسطس/آب عام 2001".

وأضاف قائلاً: "نواصل السير على الدرب بنفس التصميم والإرادة لكسب القلوب، لم نتراجع أبداً عن قضيتنا المتمثلة بخدمة تركيا، ولن نتراجع أبداً".

والسبت قال أردوغان إن حزب العدالة التنمية حقق المرتبة الأولى 15 مرة في الانتخابات منذ تأسيسه، مؤكداً أنهم عازمون على تحقيق النصر بالانتخابات البرلمانية والرئاسية المزمع إجراؤها في 2023.

وذكر بيان صادر عن حزب العدالة والتنمية أن الرئيس أردوغان بعث رسالة تهنئة إلى الأعضاء المؤسسين للحزب بمناسبة الذكرى السنوية الـ21 لتأسيسه.

وأشاد أردوغان بإنجازات حكومات حزب العدالة والتنمية خلال السنوات الماضية والتطورات التي حققتها في البنية التحتية بدءاً من التعليم إلى الصحة ومن الأمن إلى العدالة ومن النقل إلى الطاقة ومن الصناعة إلى الرياضة.

وأضاف: "عندما ننظر إلى الوراء اليوم نلاحظ بسرور أننا نفذنا حملة ديمقراطية وتنموية عمرها قرن من الزمان خلال 20 عاماً".

وأردف: "نحن مصممون على إعادة حزب العدالة والتنمية الذي فاز بصناديق الاقتراع 15 مرة منذ تأسيسه إلى الفوز مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها عام 2023".

ويُحيي حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا الأحد 14 أغسطس الذكرى الـ21 لتأسيسه، إذ أنجزت حكومات الحزب خلال هذه الفترة نجاحات تاريخية حققت نقلة نوعية في البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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