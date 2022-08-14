قُتل 3 عسكريين من جيش النظام السوري وأصيب آخرون، إثر قصف إسرائيلي على محافظتي ريف دمشق وطرطوس في سوريا، حسب إعلام تابع للنظام السوري.

وذكرت وكالة أنباء "سانا" عن مصدر عسكري (لم تسمّه) قوله إن إسرائيل "نفذت عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق (العاصمة اللبنانية) بيروت مستهدفاً بعض النقاط في ريف دمشق".

وأضاف المصدر أن "هذا تزامن مع عدوان آخر من اتجاه البحر مستهدفاً بعض النقاط جنوب محافظة طرطوس".

وأوضح أن الدفاع الجوي تصدى للصواريخ الإسرائيلية وأسقط بعضها، لافتاً إلى أن القصف الإسرائيلي أدى إلى مقتل 3 عسكريين وجرح 3 آخرين، فضلاً عن وقوع بعض الخسائر المادية.

وامتنع الجيش الإسرائيلي عن التعليق على تقارير عن شنه ضربات محتملة في سوريا، حسب صحيفة هآرتس العبرية.

ونفذت إسرائيل مئات الضربات على أهداف داخل المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري على مدى السنوات الماضية، لكنها نادراً ما تعترف أو تناقش مثل هذه العمليات.

مع ذلك، أقرت إسرائيل بأنها تستهدف قواعد جماعات مسلحة متحالفة مع إيران، مثل حزب الله اللبناني الذي أرسل آلاف المقاتلين للقتال إلى جانب قوات رئيس النظام السوري بشار الأسد.

وفي يونيو/حزيران، أدت الضربات الجوية الإسرائيلية إلى توقف مطار دمشق الدولي مؤقتاً عن العمل.