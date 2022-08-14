سياسة
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سوريا.. مقتل 3 عسكريين من جيش النظام وجرح آخرين في قصف إسرائيلي
قُتل ثلاثة عسكريين تابعين لجيش نظام الأسد وجرح ثلاثة آخرون في ضربات إسرائيلية من الأجواء اللبنانية استهدفت الأحد مواقع في ريف دمشق وطرطوس.
سوريا.. مقتل 3 عسكريين من جيش النظام وجرح آخرين في قصف إسرائيلي
قصف إسرائيلي استهدف المنطقة الجنوبية في سوريا (أرشيف) / Others
14 أغسطس 2022

قُتل 3 عسكريين من جيش النظام السوري وأصيب آخرون، إثر قصف إسرائيلي على محافظتي ريف دمشق وطرطوس في سوريا، حسب إعلام تابع للنظام السوري.

وذكرت وكالة أنباء "سانا" عن مصدر عسكري (لم تسمّه) قوله إن إسرائيل "نفذت عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق (العاصمة اللبنانية) بيروت مستهدفاً بعض النقاط في ريف دمشق".

وأضاف المصدر أن "هذا تزامن مع عدوان آخر من اتجاه البحر مستهدفاً بعض النقاط جنوب محافظة طرطوس".

وأوضح أن الدفاع الجوي تصدى للصواريخ الإسرائيلية وأسقط بعضها، لافتاً إلى أن القصف الإسرائيلي أدى إلى مقتل 3 عسكريين وجرح 3 آخرين، فضلاً عن وقوع بعض الخسائر المادية.

وامتنع الجيش الإسرائيلي عن التعليق على تقارير عن شنه ضربات محتملة في سوريا، حسب صحيفة هآرتس العبرية.

ونفذت إسرائيل مئات الضربات على أهداف داخل المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري على مدى السنوات الماضية، لكنها نادراً ما تعترف أو تناقش مثل هذه العمليات.

مع ذلك، أقرت إسرائيل بأنها تستهدف قواعد جماعات مسلحة متحالفة مع إيران، مثل حزب الله اللبناني الذي أرسل آلاف المقاتلين للقتال إلى جانب قوات رئيس النظام السوري بشار الأسد.

وفي يونيو/حزيران، أدت الضربات الجوية الإسرائيلية إلى توقف مطار دمشق الدولي مؤقتاً عن العمل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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