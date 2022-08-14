أعلن دميترو أورلوف، رئيس بلدية إنرغودار الأوكرانية حيث تقع محطة زابوريجيا النووية، أن خطر وقوع كارثة في المحطة "يزداد كل يوم"، وسط استمرار تبادل الاتهامات بالتصعيد بين كييف وموسكو.

وقال أورلوف، في تصريح صحفي، الأحد: "ما يحدث هناك يعد إرهاباً نووياً صريحاً وقد ينتهي بشكل لا يمكن التنبؤ به في أي لحظة.. يزداد الخطر كل يوم"، حسبما نقلت شبكة يورو نيوز الأوروبية.

وأعلنت أوكرانيا الأحد أن القوّات الروسية التي عبرت نهر دنيبر في مدينة خيرسون التي سيطرت عليها في جنوبي أوكرانيا قد تبقى عالقة في المنطقة بعد قصف كل جسورها.

وقالت مجموعة "انيرغو-اتوم" الأوكرانية المشغّلة لمحطة زابوريجيا على تليغرام: "قلصوا وجودكم في شوارع انيرغودار. تلقينا معلومات تتحدث عن استفزازات جديدة من المحتل الروسي".

وأضافت المجموعة: "حسب شهادات السكان، تجدد القصف باتجاه محطة زابوريجيا النووية"، مشيرة إلى أن "الفاصل الزمني بين إطلاق الضربات ووصولها من ثلاث إلى خمس ثوانٍ".

والخميس، حملت الولايات المتحدة روسيا مسؤولية وقوع أي حادثة نووية في المحطة الواقعة جنوب شرقي أوكرانيا.

وفي 4 مارس/آذار الماضي، فرضت روسيا سيطرتها على زابوريجيا، أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، ويشهد محيطها هجمات جوية تتبادل موسكو وكييف الاتهامات بشأنها.

وتوفر المحطة التي تضم 6 مفاعلات نووية نحو 20 في المئة من إجمالي الكهرباء بأوكرانيا، وتبلغ طاقتها الإنتاجية حوالي 5700 ميغاوات/ساعة.