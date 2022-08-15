قال وزير النفط بحكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد عون إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة مع تركيا أتاحت لبلاده "مساحات بحرية شاسعة للاستفادة منها".

وفي لقاء خاص مع قناة "ليبيا بانوراما" (خاصة) أضاف عون أن وزارته "خاطبت رئيس المؤسسة الوطنية للنفط السابق مصطفى صنع الله لبدء عمليات اكتشاف النفط والغاز داخل الحدود المتاحة وفقاً للاتفاقية التركية لكنه لم يهتم".

وأردف بأن "ليبيا تحتاج إلى قرابة 10 سنوات ليصل إنتاج النفط إلى 3 ملايين برميل يومياً، ليبيا لديها 29 اكتشافاً نفطياً و12 اكتشافاً غازياً، وفق دراسة لوزارة النفط والغاز".

وأشار عون إلى أن "قطاع النفط يواجه عدة مشاكل، من أبرزها تردد الشركات الأجنبية للعمل داخل ليبيا".

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 وقَّعت تركيا وليبيا مذكرتَي تفاهم تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري وتحديد مناطق الصلاحية البحرية لحماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.