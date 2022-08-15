سياسة
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أمهلوها 72 ساعة.. متظاهرون في مالي يطالبون برحيل القوات الفرنسية
نظّم عشرات المتظاهرين بمدينة غاز شمالي مالي مظاهرة طالبوا فيها بتسريع رحيل قوّة "برخان" الفرنسية. وتؤوي غاو آخر الجنود الفرنسيين الموجودين في مالي الذين يُغادرون إلى النيجر.
أمهلوها 72 ساعة.. متظاهرون في مالي يطالبون برحيل القوات الفرنسية
مدينة غاو تؤوي آخر الجنود الفرنسيين الموجودين في مالي والذين يُغادرون إلى النيجر / AFP
15 أغسطس 2022

تظاهر عشرات في مدينة بشمال مالي الأحد مطالبين بتسريع رحيل قوة "برخان" الفرنسية حسبما قال منظّمو التظاهرة ومسؤولون محلّيون لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال المتظاهرون الذين قدّموا أنفسهم على أنّهم "القوى الحية" لمدينة غاو الواقعة شمالي البلاد: "نمنح اعتباراً من اليوم الأحد 14 أغسطس/آب 2022، إنذاراً مدته 72 ساعة لرحيل برخان نهائياً".

وتؤوي غاو آخر الجنود الفرنسيين الموجودين في مالي والذين يُغادرون إلى النيجر.

وتدهورت العلاقات بين المجلس العسكري الحاكم في باماكو وفرنسا القوة الاستعمارية السابقة بحدة خلال الأشهر الأخيرة، لا سيّما منذ وصول عناصر من "فاغنر" الروسيّة إلى مالي، ما دفع البلدين إلى قطيعة بعد تسع سنوات من الوجود الفرنسي المتواصل لمحاربة التنظيمات المسلحة.

وأظهرت صور تلقّتها وكالة الصحافة الفرنسية متظاهرين يلوّحون بلافتات كُتبت عليها عبارات "برخان ارحلي"، و"لا يمكن لأي قوة أجنبية أن تجعل مالي غنيمة لها".

ويجري تداول هذه الرسائل خصوصاً في الأوساط المناهضة بشدّة لفرنسا وعلى شبكات التواصل الاجتماعي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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