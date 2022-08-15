سياسة
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أطلق الجنود النار على رأسه في منزله.. استشهاد فلسطيني واعتقال 22 بالضفة
استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال عقب اقتحامها بلدة كفر عقب شمالي القدس، فيما اعتقل الاحتلال نحو 22 فلسطينياً بعمليات دهم نفّذتها قواته في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.
أطلق الجنود النار على رأسه في منزله.. استشهاد فلسطيني واعتقال 22 بالضفة
أطلق الجنود النار على رأسه في منزله.. استشهاد فلسطيني واعتقال 22 بالضفة / AFP
15 أغسطس 2022

أعلن مكتب مكتب محافظ القدس صباح الاثنين استشهاد الشاب الفلسطيني محمد الشحام متأثراً بإصابته برصاص جيش الاحتلال شمالي القدس، فيما اعتقلت قوات الاحتلال 22 فلسطينياً خلال حملة اعتقالات نفذتها بالضفة الغربية بما فيها مدينة القدس الشرقية.

وكانت إذاعة صوت فلسطين الرسمية قالت إن قوة من جيش الاحتلال أطلقت النار على الشاب محمد الشحام خلال اقتحام منزله في بلدة كفر عقب شمالي القدس واعتقلته.

وأشارت إلى أن الشاب أصيب بجراح خطيرة قبل أن يعلن مكتب محافظ القدس استشهاد الشحام.

وأضافت الإذاعة أن الجيش نفّذ حملة اعتقالات طالت 22 مواطناً على الأقل في عدة مدن وبلدات بالضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود عيان لمراسل الأناضول إن مواجهات اندلعت بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في عدد من مدن وبلدات بالضفة الغربية خلال حملة الاعتقالات، أبرزها في بلدة قباطية قرب جنين (شمال).

وأوضح الشهود أن الجيش استخدم الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز في تفريق الفلسطينيين.

وعادة ما يقتحم جيش الاحتلال مدناً وبلدات الضفة الغربية لاعتقال فلسطينيين، تندلع على إثرها مواجهات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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