نفت حركة حماس الفلسطينية الأحد أنباء حول وضع السعودية اشتراطات لعودة العلاقات مع الحركة والإفراج عن معتقلين فلسطينيين لدى الرياض.

وقالت حماس في بيان: "ننفي ما أوردته قناة الميادين الفضائية (عربية مقرها بيروت) عبر موقعها الإلكتروني، حول تواصل حماس مع الرياض للإفراج عن المعتقلين بالسعودية، ورد الأخيرة بشرط صادم".

وأضافت الحركة أن "هذا الخبر مُختلق تماماً ولا أساس له من الصحة".

وتابعت: "نُجدد إيماننا بعمقنا العربي والإسلامي الذي نرى فيه السند والداعم، وننسج علاقاتنا على هذا الأساس.. ملتزمون الثوابت والمبادئ والمشروع الوطني، خدمةً للشعب على امتداد الوطن وخارجه".

وكانت قناة الميادين قالت الأحد على موقعها الإلكتروني نقلاً عن "مصادر خاصة": "تواصلت حماس مؤخراً مع السعودية في إطار مساعي الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين هناك".

وأضافت القناة: "توقّف التواصل بنتيجة مخيبة، إذ وافقت السعودية على استئناف العلاقة مع حماس والإفراج عن المعتقلين بشرط يستحيل على حماس قبوله".

وأردفت القناة نقلاً عن المصادر بأن "السعودية قالت عبر وسيط لها يقيم داخل أراضيها إنها تخلت عن شرطها القديم بقطع حماس علاقتها بطهران لكنها اشترطت في المقابل قبولها شروط الرباعية الدولية".

وفي 2006 طالبت اللجنة الرباعية الدولية التي تضم الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والاتحاد الأوربي والأمم المتحدة، حركة حماس، بـ"نبذ الإرهاب والاعتراف بحق إسرائيل بالوجود والاعتراف بالاتفاقات الموقعة بين إسرائيل والفلسطينيين ونزع سلاحها"، مقابل الاعتراف بها طرفاً مقبولاً ومعترفاً به في الساحة الفلسطينية.

وأوضحت القناة أن "حماس أبلغت الوسيط رفضها القاطع أي تسوية مع إسرائيل أو استئناف العلاقات مع السعودية إن كانت هذه القاعدة".

ووفق تقارير فلسطينية وصلت العلاقات بين السعودية وحماس إلى أسوأ مراحلها على خلفية اعتقال الرياض القيادي في الحركة محمد الخضري ونجله، ضمن حملة طالت عشرات الفلسطينيين يحمل بعضهم الجنسية الأردنية، وإصدار أحكام حبس بحقّهم.

وفي أغسطس/آب 2021 قضت المحكمة الجزائية السعودية بالحبس 15 عاماً على الخضري بتهمة دعم المقاومة، ضمن أحكام طالت 69 أردنياً وفلسطينياً تراوحت ما بين البراءة والحبس 22 عاماً.

ومنذ بدء الحديث عن قضية هؤلاء المعتقلين لم تصدر الرياض أي تعقيب بشأنها، وعادة ما تقول إن المحاكم المختصة تتعامل مع الموقوفين لديها وإنهم "يتمتعون بكل حقوقهم التي كفلها لهم النظام".

وكانت السعودية تقيم علاقات طيبة مع حركة حماس إلا أنها دخلت مرحلة فتور ثم قطيعة خلال السنوات الأخيرة.