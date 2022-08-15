سياسة
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الجزائر.. اندلاع 11 حريق غابات بيوم واحد ومسؤول لا يستبعد العامل البشري
قال المتحدث باسم الحماية المدنية في الجزائر إن البلاد سجّلت 11 بؤرة حريق في 6 ولايات مختلفة، فيما تعمل فرق الدفاع المدني على إخمادها.
الجزائر.. اندلاع 11 حريق غابات بيوم واحد ومسؤول لا يستبعد العامل البشري
الدفاع المدني الجزائري: اندلاع 11 بؤرة حريق في 6 ولايات مختلفة / AA
15 أغسطس 2022

سجّلت الجزائر الأحد 11 بؤرة حريق في 6 ولايات مختلفة تجري حالياً محاولات لإخمادها، وفق الدفاع المدني الجزائري.

وقال فاروق عاشور المتحدث باسم الحماية المدنية (الدفاع المدني) لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية: "سجلنا منذ صباح اليوم 11 بؤرة حريق في 6 ولايات".

وأضاف أن الولايات المعنية هي بجاية وسكيكدة والطارف وأم البواقي ولاسات شرقية وتيبازة.

وأوضح عاشور أن "وحدات الحماية المدنية تمكنت السبت من إخماد 47 بؤرة حريق في 12 ولاية".

وأردف بأن "الجزائر سجّلت منذ بداية يونيو/حزيران الماضي 889 حريق غابات وأدغال عبر ولايات بجاية وسطيف وجيجل وسكيكدة (ولايات شرقية)".

وكشف أن هذه الحرائق أتلفت "532 هكتاراً من الغابات و668 هكتاراً من الأدغال و579 هكتاراً من الأحراش"، معتبراً أن "هذه الحصيلة منخفضة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي".

وحول مصدر هذه الحرائق قال المسؤول الجزائري إن "من الصعب تحديده في الوقت الحالي، غير أنه لا يستبعد العامل البشري وموجة الحر التي تشهدها بعض المناطق من البلاد".

وفي يوليو/تموز الماضي أعلنت الجزائر حالة تأهب قصوى لمواجهة حرائق الغابات، وقبلها قررت تجميد نشاط إنتاج الفحم بصفةٍ مؤقتة، كما منعت عدة محافظات التجوال داخل الغابات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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