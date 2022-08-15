سياسة
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إيران تنفي رسمياً صلتها بالهجوم على سلمان رشدي في نيويورك
نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "بشكل حازم" الاثنين أي علاقة لإيران بمنفذ الهجوم على الكاتب البريطاني سلمان رشدي خلال مؤتمر شمال الولايات المتحدة.
إيران تنفي رسمياً صلتها بالهجوم على سلمان رشدي في نيويورك
تعرّض رشدي الجمعة الماضية للطعن في أثناء استعداده لإلقاء محاضرة بنيويورك / AP
15 أغسطس 2022

نفت إيران الاثنين صلتها بالهجوم الذي تعرّض له الكاتب البريطاني من أصل هندي سلمان رشدي يوم الجمعة الماضي.

وقال متحدث وزارة الخارجية ناصر كنعاني في مؤتمر صحفي في طهران إنه "لا أحد يستحق اللوم والاتهام في حادثة الاعتداء على سلمان رشدي في الولايات المتحدة سوى هو وأنصاره".

وصرّح كنعاني: "ننفي بشكل حازم ورسمي" أي علاقة بمنفذ الهجوم، مؤكداً: "ليس لأحد الحق في اتهام إيران" بهذا الخصوص.

وتعرّض الكاتب رشدي الجمعة الماضية للطعن في أثناء وقوفه على خشبة مسرح إحدى المؤسسات الأمريكية بمدينة نيويورك استعداداً لإلقاء محاضرة.

كما أعلن القضاء الأمريكي السبت توجيه تهمة "الشروع في القتل والاعتداء" إلى هادي مطر الذي تقدم بإقرار براءة أمام محكمة نيويورك.

وكان رشدي مهدّداً بالقتل منذ أن أصدر الخميني فتوى بهدر دمه في 1989 إثر صدور روايته "آيات شيطانية" متهماً الكاتب البريطاني المولود في الهند بـ"معاداة الإسلام والرسول والقرآن".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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