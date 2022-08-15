سياسة
2 دقيقة قراءة
شاهد | الجيش الإسرائيلي يزعم تدمير نفق يتبع حركة حماس شمال قطاع غزة
قالت إيلا واوية نائبة المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي إن الجيش دمّر نفقاً يتبع حركة حماس، حُفر من شمال قطاع غزة واجتاز الأراضي الإسرائيلية لكن لم يخرق الجدار الذي أقامته إسرائيل في محيط القطاع.
شاهد | الجيش الإسرائيلي يزعم تدمير نفق يتبع حركة حماس شمال قطاع غزة
الجيش الإسرائيلي: تدمير نفق يتبع "حماس" شمال قطاع غزة / AA
15 أغسطس 2022

أعلن الجيش الإسرائيلي الاثنين تدمير نفق يتبع حركة المقاومة الإسلامية "حماس" شمالي قطاع غزة.

وقالت إيلا واوية نائبة المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي في تصريح مكتوب إن النفق "حُفر من شمال قطاع غزة واجتاز الأراضي الإسرائيلية لكن لم يخرق الجدار الذي أقامته إسرائيل في محيط القطاع".

وأشارت إلى أن تدمير النفق جرى "خلال الأسابيع الأخيرة"، دون تحديد التاريخ.

وكان الجيش الإسرائيلي شنّ عملية عسكرية استمرت 3 أيام الأسبوع الماضي (من 5 حتى 7 أغسطس/آب)، ضد مواقع قال إنها تتبع حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة.

واستدركت: "مسار النفق لم يجتَز العائق الأمني ​​الجديد الذي اكتمل بناؤه قبل نحو عام، والذي يُشكّل عاملاً أمنياً مهماً في الحفاظ على الأمن في المحيط المتاخم له، وبالتالي لم يُشكّل النفق أي تهديد للمناطق والبلدات (الإسرائيلية) في المنطقة المحاذية".

ولم تُعلق حركة "حماس" على الفور على بيان الجيش الإسرائيلي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us