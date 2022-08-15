أعلن الجيش الإسرائيلي الاثنين تدمير نفق يتبع حركة المقاومة الإسلامية "حماس" شمالي قطاع غزة.

وقالت إيلا واوية نائبة المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي في تصريح مكتوب إن النفق "حُفر من شمال قطاع غزة واجتاز الأراضي الإسرائيلية لكن لم يخرق الجدار الذي أقامته إسرائيل في محيط القطاع".

وأشارت إلى أن تدمير النفق جرى "خلال الأسابيع الأخيرة"، دون تحديد التاريخ.

وكان الجيش الإسرائيلي شنّ عملية عسكرية استمرت 3 أيام الأسبوع الماضي (من 5 حتى 7 أغسطس/آب)، ضد مواقع قال إنها تتبع حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة.

واستدركت: "مسار النفق لم يجتَز العائق الأمني ​​الجديد الذي اكتمل بناؤه قبل نحو عام، والذي يُشكّل عاملاً أمنياً مهماً في الحفاظ على الأمن في المحيط المتاخم له، وبالتالي لم يُشكّل النفق أي تهديد للمناطق والبلدات (الإسرائيلية) في المنطقة المحاذية".

ولم تُعلق حركة "حماس" على الفور على بيان الجيش الإسرائيلي.