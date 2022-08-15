قالت وزارة الدفاع التركية الاثنين إن وفداً يمثّلها توجّه إلى الولايات المتحدة لإجراء محادثات حول توريد وتحديث مقاتلات F-16 لصالح تركيا.

وذكرت الوزارة في بيان أنه سبق أن جرت 3 اجتماعات في تركيا حول موضوع المقاتلات في ديسمبر/كانون الأول 2021 وفبراير/شباط 2022 ومارس/آذار 2022.

وأضافت أنه بناءً على دعوة من واشنطن لتوريد وتحديث مقاتلات F-16 في أقرب وقت توجّه وفد من الوزارة اليوم إلى الولايات المتحدة لإجراء المحادثات المطلوبة.

وسبق أن أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن ضرورة بيع مقاتلات من طراز F-16 لتركيا وتحديث أسطولها من هذه المقاتلات.

وفي مارس/آذار الماضي قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن وزير دفاع بلاده خلوصي أقار يجري محادثات مع الجانب الأمريكي بخصوص شراء مقاتلات من هذا الطراز وتحديثها، وكشف عن أن الأمور تسير إيجابياً.