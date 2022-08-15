سياسة
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بدعوة من واشنطن.. وفد تركي يزور الولايات المتحدة لبحث توريد مقاتلات F-16
أفادت وزارة الدفاع التركية في بيان بأن وفداً يمثّلها يزور الولايات المتحدة لإجراء محادثات حول توريد مقاتلات F-16، لافتة إلى أنه سبق أن جرت 3 اجتماعات في تركيا حول موضوع المقاتلات بديسمبر/كانون الأول 2021 وفبراير/شباط 2022 ومارس/آذار 2022.
بدعوة من واشنطن.. وفد تركي يزور الولايات المتحدة لبحث توريد مقاتلات F-16
وفد تركي يزور الولايات المتحدة لبحث توريد مقاتلات F-16 / AA
15 أغسطس 2022

قالت وزارة الدفاع التركية الاثنين إن وفداً يمثّلها توجّه إلى الولايات المتحدة لإجراء محادثات حول توريد وتحديث مقاتلات F-16 لصالح تركيا.

وذكرت الوزارة في بيان أنه سبق أن جرت 3 اجتماعات في تركيا حول موضوع المقاتلات في ديسمبر/كانون الأول 2021 وفبراير/شباط 2022 ومارس/آذار 2022.

وأضافت أنه بناءً على دعوة من واشنطن لتوريد وتحديث مقاتلات F-16 في أقرب وقت توجّه وفد من الوزارة اليوم إلى الولايات المتحدة لإجراء المحادثات المطلوبة.

وسبق أن أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن ضرورة بيع مقاتلات من طراز F-16 لتركيا وتحديث أسطولها من هذه المقاتلات.

وفي مارس/آذار الماضي قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن وزير دفاع بلاده خلوصي أقار يجري محادثات مع الجانب الأمريكي بخصوص شراء مقاتلات من هذا الطراز وتحديثها، وكشف عن أن الأمور تسير إيجابياً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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