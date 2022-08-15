يبرز اسم إبراهيم طاشدمير إمام وخطيب جامع عيسى بك لدى أغلب زوار قضاء سلجوق بولاية إزمير التركية، بفضل أنشطته الدعوية للتعريف بشعائر الإسلام عبر 25 لغة مختلفة.

ويستقبل طاشدمير، وهو والد أحد شهداء القوات الخاصة في الجيش التركي، الزوار القادمين من مختلف مناطق العالم في جامع عيسى بك الذي يعود تاريخ بنائه إلى عام 1375، في خطوة تحظى باستحسان كبير من السيّاح.

ودأب الإمام التركي منذ 7 أعوام على استقبال ضيوفه الأجانب بالسكاكر ومسحوق الكولونيا في الجامع التاريخي بإزمير غربي البلاد.

وعقب معرفته ببلد الزائر الأجنبي يبدأ طاشدمير الحديث معه بلغته الأم، فهو يجيد التحدث بـ25 لغة مختلفة أبرزها العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية والبرتغالية.

"بداية تعارف"

بعد تبادل الحديث مع الزوار يقدّم طاشدمير منشورات لهم حول شعائر الدين الإسلامي وتعاليمه وسماحته وأخوته، ويختار المنشور المراد حسب لغة الزائر الذي سيهديه له.

ولاحقاً يتوجه الإمام مع الزائر إلى منصة في الجامع تضم نسخاً من مصاحف القرآن الكريم بمختلف اللغات، ليهدي السائح هناك نسخة منها حسب لغته.

كما يعلّم طاشدمير السائح كيفية الوضوء بناءً على رغبته، ليختتم لقاءه الضيف بتقديم بطاقة فيها بيانات للتواصل معه.

"العيش بسلام"

يقول إبراهيم طاشدمير في حديثه لمراسل للأناضول إنه يسعى لنشر تعاليم الدين الإسلامي وسماحته بين الزوار الأجانب القادمين إلى المنطقة.

ويشير إلى أن حديثه بلغة السائح الذي يلتقيه يدفع الأخير إلى الشعور بالأمان والثقة ثم يشجعه على تبادل المزيد من النقاش.

ويتابع: "القلوب تتآلف أكثر عند الحديث باللغة نفسها، لذلك يبقى كثير من الزوار الأجانب على تواصل معي بعد عودتهم إلى بلادهم، ومنهم من اعتنق الإسلام".

ويوضح طاشدمير أنه وزّع حتى الآن 26 ألف نسخة من القرآن الكريم بمختلف اللغات الأجنبية للزوار القادمين إلى جامع عيسى بك.

ويردف: "علينا فعل شيء ما من أجل نيل رضا الله، ومن أجل وحدتنا وخلاص الإنسانية".

ويشدد الإمام التركي على أنه يحرص دوماً على عدم توجيه سؤال إلى الزوار حول معتقداتهم الدينية، مؤكداً أن ما يبتغيه هو "العيش بسلام وأمان وطمأنينة".

"إرشاد سياحي"

ويلقى ما يفعله طاشدمير صدى واسعاً بين الزوار والمرشدين السياحيين القادمين إلى المنطقة.

وفي السياق نفسه يقول المرشد السياحي قورقوت أوزارجان إن جامع عيسى بك أحد أبرز المحطات التي يزورها السياح.

ويضيف أنه عندما جاء برفقة وفد سياحي من بولندا استقبلهم الإمام طاشدمير واهتم بهم وبتعليمهم كيفية الوضوء.

ويوضح أن الزوار يشعرون بالسعادة لدى رؤيتهم طاشدمير متحدثاً معهم بلغتهم حول تعاليم الدين الإسلامي.

بدوره أعرب الزائر البلجيكي ألبين سايلنس عن سعادته إزاء زيارة الجامع وحميمية استقبال طاشدمير لهم وإهدائهم نسخة من القرآن الكريم.

ويضيف أنه سيقرأ القرآن الكريم الذي أهداه له الإمام التركي لدى عودته إلى بلاده.