انطلقت في الجزائر الاثنين المسابقة العسكرية الدولية "الفصيلة المحمولة جواً-2022" بمشاركة 15 دولة تتقدمها روسيا والصين.

وأشرف قائد الجيش الجزائري الفريق السعيد شنقريحة بالمنطقة العسكرية الأولى، على مراسم افتتاح المسابقة التي تستمر حتى 27 أغسطس/آب الجاري، حسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وتستضيف الجزائر لأول مرة هذه الألعاب الدولية، التي تتنافس فيها نخب القوات الخاصة على القفز المظلي والرماية، في إطار اتفاق أبرم مع روسيا العام الماضي.

وقال قائد الجيش الجزائري في حفل افتتاح المسابقة: "تنظم بلادنا هذه التظاهرة كتتويج للاتفاق المشترك بين الجزائر وروسيا الموقّع العام الماضي".

وأضاف: "نجاحنا بتنظيم المسابقة الدولية السينوتقنية (عسكرية) لسنة 2021، جعل المشاركين يجددون الثقة في بلادنا لاحتضان مسابقة الفصيلة المحمولة جواً-2022".

وتابع: "نفخر بتنظيم هذا الحدث العسكري بمشاركة دول صديقة نكِّن لها الاحترام والتقدير".

وتشارك في المسابقة 15 دولة هي الجزائر وروسيا والصين وبيلاروسيا وبوركينا فاسو والكونغو والهند وقيرغيزستان ومالي ونيكاراغوا والسودان وسوريا وطاجيكستان وفنزويلا وفيتنام.

وتُجرى أغلب المنافسات بموقع "بوغار" بالمنطقة العسكرية الأولى (وسط) التي تشتهر بتدريب النخبة في القوات الخاصة الجزائرية.