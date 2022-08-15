تستعد أذربيجان لبسط سيطرتها نهاية أغسطس/آب الجاري، على المنطقة المسماة "ممر لاتشين" والتي تشمل مدينة لاتشين ومحيطها، وذلك بموجب الاتفاق الثلاثي المبرم بين باكو وموسكو ويريفان، عقب معارك قره باغ.

وفي 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، وقعت أذربيجان وروسيا وأرمينيا، اتفاقاً ثلاثياً عقب انتصار القوات الأذربيجانية على نظيرتها الأرمينية في إقليم قره باغ.

وتُعدُّ لاتشين الممر الذي يربط بين مدينة هانكندي الأذربيجانية، التي يسكنها أغلبية أرمينية، وأرمينيا إذ إن هذا الممر يمر من لاتشين نفسها.

وخُصصت لاتشين لمدة 3 أعوام، مجالاً لتحرك المدنيين الأرمينيين في المنطقة بإشراف القوات الروسية المؤقتة.

وبموجب البند السادس من اتفاق وقف إطلاق النار بين باكو ويريفان، كان سيجري إنشاء طريق غير ممر لاتشين لتستخدمه المجموعات المدنية الأرمينية لاحقاً طريقاً بديلاً، فيما كانت أذربيجان ستضمن أمان الطريق البديل، وأمن تحركات المجموعات المدنية الأرمينية التي تسلكه.

وفي إطار البند المذكور، أنشأ الجانب الأذربيجاني الطريق البديل وانتهى من أعمال إنشائه حتى الحدود الأرمينية، بحلول يوليو/تموز 2022.

ومن المنتظر، أن تخلي القوات الروسية المؤقتة "ممر لاتشين" بحلول نهاية أغسطس الجاري، لتنتقل إلى مواقعها في الطريق البديل، إلى جانب السكان الأرمينيين الذين سيُجلون من المنطقة أيضاً.

ومؤخراً بدأت الصحافة ومنصات التواصل الاجتماعي، في أرمينيا، نشر دعوات للسكان الأرمينيين في "ممر لاتشين" بالاستعداد لإخلاء المنطقة، تزامناً مع تحذيرات بعدم حرقهم المنازل والحقول التي سيتركونها لصالح أذربيجان.

لكن على الرغم من التحذيرات نشرت منصات التواصل الاجتماعي في أرمينيا مشاهد لحرق الأرمينيين منازل وحقولاً وغابات في "ممر لاتشين".

يُذكر أنه في مايو/ أيار 1992، احتلت أرمينيا محافظة لاتشين الواقعة قرب حدودها، وخلال ال أعوام الـ 30 التي خضعت فيها للاحتلال الأرميني شهدت لاتشين توطين أرمينيين بطرق غير شرعية عبر استقدامهم، بخاصة من سوريا ولبنان.

كان الجيش الأذربيجاني أطلق في 27 سبتمبر/أيلول 2020، عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم قره باغ، عقب هجوم شنه الجيش الأرميني على مناطق مأهولة مدنية.

وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوماً، أعلنت روسيا في 10 نوفمبر 2020، توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.