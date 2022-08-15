أعلنت الصين إجراء مزيد من المناورات العسكرية حول تايوان في الوقت الذي التقت فيه الرئيسة التايوانية أعضاء وفد جديد من الكونغرس الأمريكي اليوم الاثنين في مؤشر آخر على دعم النواب الأمريكيين للجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي التي تزعم بكين أنها تابعة لها.

وقالت وزارة الدفاع وقيادة المسرح الشرقي الصينية في بيان إن جيش التحرير الشعبي أعلن مناورات إضافية مشتركة في البحار والسماء المحيطة بتايوان اليوم الاثنين.

وأضاف: "نحذّر الولايات المتحدة وسلطات الحزب الديمقراطي التقدمي (الحاكم في تايوان) من أن استخدام تايوان لاحتواء الصين مصيره الفشل".

وجاءت مناورات الاثنين بعد تدريبات ضخمة استمرت عدة أيام في محيط تايوان غداة زيارة بيلوسي، وأرسلت بكين خلالها سفناً حربية وصواريخ وطائرات إلى المياه والأجواء القريبة من الجزيرة.

وتعتبر الصين الاتصالات الرسمية بين السياسيين الأمريكيين وحكومة الجزيرة دعماً لاستقلالها عن بكين.

ويرأس الوفد المكون من خمسة أعضاء السناتور الديمقراطي إد ماركي، من ولاية ماساتشوستس، وسيلتقي ممثلين آخرين عن الحكومة والقطاع الخاص.

ويعتقد المشرع من الحزب الديمقراطي التقدمي لو تشي تشينغ، وهو أيضاً عضو في لجنة الدفاع الوطني والخارجي في البرلمان، أن زيارة أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي لتايوان لها أهمية كبيرة في ظل التوتر الحالي بين الصين وتايوان.

وأضاف أن الصين لا تستطيع منع السياسيين، من أي دولة، زيارة تايوان.

ومن المتوقع أن يكون الحد من التوترات في مضيق تايوان والاستثمارات في صناعة أشباه الموصلات الحيوية في تايوان من الموضوعات الرئيسية على جدول المحادثات.