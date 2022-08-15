سياسة
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صور | إسبانيا تكافح حريق غابات تؤججه الرياح
اندلع حريقان في مناطق بشمال وجنوب شرق إسبانيا، التي شهدت هذا العام 390 حريق غابات على وقع ارتفاع درجات الحرارة والجفاف، أتت على 265,467 هكتار من الأراضي.
صور | إسبانيا تكافح حريق غابات تؤججه الرياح
في الوقت الذي جرى فيه احتواء حريق في شمال إسبانيا خرج حريق آخر ضخم عن السيطرة في ظل الرياح العاتية / AFP
15 أغسطس 2022

خرج حريق غابات ضخم عن السيطرة في ظل الرياح العاتية في جنوب شرق إسبانيا الاثنين في وقت جرى فيه احتواء حريق آخر في الشمال، وفق ما أفاد مسؤولون.

اندلع الحريقان في وقت متأخر السبت فيما شارك أكثر من 350 عنصر إطفاء في مكافحة حرائق الغابات في منطقة أرغون (شمال) والتي دمّرت حتى الآن 6000 هكتار وأجبرت 1500 شخص على الأقل على الفرار من منازلهم.

لكن فيما نجح عناصر الإطفاء في السيطرة على حريق أرغون بعدما تمكنوا من منعه الوصول إلى محمية طبيعية، اتسعت رقعة الحريق في منطقة فالنسيا (جنوب شرق).

وحاول مئات عناصر الإطفاء تساندهم 25 طائرة ومروحية إخماد النيران في فال ديبو الواقعة على بعد 50 كيلومتراً شمال منتجع بنيدورم الساحلي.

وحتى الآن، دمر هذا الحريق أكثر من 6500 هكتار من الأراضي فيما فر أكثر من 1200 شخص من منازلهم في وقت تُعقّد الرياح العاتية جهود إخماد الحرائق في منطقة يصعب الوصول إليها بسبب تضاريسها الوعرة، وفق ما أفادت سلطات المنطقة.

وقال قائد جهاز الطوارئ الإقليمي خوسيه ماريا أنخل لإذاعة "كادينا إس إي آر" إن "الحريق معقّد للغاية وتضاريس المنطقة معقدة للغاية. أجلينا أكثر من ألف شخص أمس والليلة الماضية وكان علينا إخلاء 70 أو 80 منزلاً"، مشيراً إلى أن رقعة الحريق "تتسع".

وبالنسبة إلى حريق أرغون، خشي مسؤولون من إمكانية وصول النيران إلى محمية مونكايو الطبيعية الواقعة على بعد 80 كيلومتراً غرب سرقسطة لكن جرت السيطرة عليها بنجاح، فيما أفاد مسؤول الاثنين بأن الوضع "يتطور بشكل جيّد".

وفي وقت يتوقع أن تتراجع سرعة الرياح خلال اليوم، أعرب مسؤولون في جهاز الحماية المدنية عن أملهم في أن تفسح السيطرة على الحريق المجال لعودة 1500 شخص جرى إجلاؤهم إلى منازلهم.

شهدت إسبانيا هذا العام 390 حريق غابات على وقع ارتفاع درجات الحرارة والجفاف، أتت على 265,467 هكتار من الأراضي، حسب آخر بيانات صادرة عن النظام الأوروبي للمعلومات عن حرائق الغابات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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