قال نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) الاثنين إن أربعة أسرى في السجون الإسرائيلية يواصلون الإضراب عن الطعام.

وذكر في بيان أن 3 من الأسرى، يُضربون عن الطعام رفضاً لاعتقالهم الإداري (دون تهمة)، أقدمهم خليل العواودة من بلدة إذنا غربي الخليل (جنوب)، أما الرابع فهو من سكان المناطق العربية في إسرائيل.

وأشار إلى أن العواودة يواصل إضرابه لليوم 165، وسط ظروف صحية حرجة يواجهها في مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيلي.

وأشار نادي الأسير إلى أن الشقيقين أحمد وعدال حسين موسى، من بلدة الخضر، بمحافظة بيت لحم (جنوب)، يواصلان إضرابهما عن الطعام منذ تسعة أيام رفضاً لاعتقالهما الإداري.

والاعتقال الإداري، هو قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود تهديد أمني، ودون توجيه لائحة اتهام، ويمتد إلى 6 أشهر قابلة للتمديد.

وقال نادي الأسير إن يوسف الباز (64 عاماً) من المناطق العربية داخل إسرائيل، يواصل لليوم الخامس على التوالي إضرابه عن الطعام، رفضاً لاستمرار اعتقاله.

وأوضح أن الباز يقبع في مستشفى "سوروكا" الإسرائيليّ، جراء تدهور حالته الصحية.