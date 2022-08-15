سياسة
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ملك ماليزيا يصل إلى أنقرة في زيارة رسمية تلبية لدعوة أردوغان
وصل ملك ماليزيا السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه، إلى العاصمة التركية أنقرة مساء الاثنين تلبية لدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك في زيارة تستمر 7 أيام.
ملك ماليزيا يصل إلى أنقرة في زيارة رسمية تلبية لدعوة أردوغان
ملك ماليزيا يصل إلى أنقرة في زيارة رسمية تلبية لدعوة أردوغان / AA
15 أغسطس 2022

وصل ملك ماليزيا السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه، العاصمة التركية أنقرة مساء الاثنين في زيارة رسمية تلبية لدعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وكان في استقبال الملك والوفد المرافق في مطار أسنبوغا بأنقرة، نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، ووالي أنقرة واصب شاهين، وسفير تركيا لدى كوالالمبور أمير سالم يوكسل، وغيرهم من المعنيين.

ويرافق ملك ماليزيا في زيارته إلى تركيا الملكة عزيزة أمينة ميمونة إسكندرية، وتعد الزيارة الأعلى مستوى منذ 30 عاماً.

وحسب بيان سابق لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية، تستمر الزيارة من 15 حتى 21 أغسطس/آب الجاري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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