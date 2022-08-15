وصل ملك ماليزيا السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه، العاصمة التركية أنقرة مساء الاثنين في زيارة رسمية تلبية لدعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وكان في استقبال الملك والوفد المرافق في مطار أسنبوغا بأنقرة، نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، ووالي أنقرة واصب شاهين، وسفير تركيا لدى كوالالمبور أمير سالم يوكسل، وغيرهم من المعنيين.

ويرافق ملك ماليزيا في زيارته إلى تركيا الملكة عزيزة أمينة ميمونة إسكندرية، وتعد الزيارة الأعلى مستوى منذ 30 عاماً.

وحسب بيان سابق لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية، تستمر الزيارة من 15 حتى 21 أغسطس/آب الجاري.