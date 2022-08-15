سياسة
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لسببين يتعلقان بالصين وإيران.. هبوط ملحوظ في أسعار النفط بالأسواق العالمية
تراجعت أسعار النفط بنحو 5% وسط إشارات إلى انخفاض الطلب في الصين، فضلاً عن تنامي التوقعات بعودة موارد الطاقة الإيرانية إلى السوق العالمية.
لسببين يتعلقان بالصين وإيران.. هبوط ملحوظ في أسعار النفط بالأسواق العالمية
هبوط ملحوظ في أسعار النفط بالأسواق العالمية / Getty Images
15 أغسطس 2022

تراجعت أسعار النفط بنحو 5% الاثنين على خلفية التوقعات باحتمال عودة النفط الإيراني إلى السوق والبيانات التي أظهرت أن الاقتصاد الصيني يواجه صعوبات في ظل قيود كورونا وتدهور قطاع العقارات.

وتراجع سعر خام برنت بحر الشمال بنسبة 5,1% ليبلغ 93,15 دولار للبرميل، فيما تراجع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط 5,3% إلى 87,23 دولار للبرميل.

في هذه الأثناء سُجّل هبوط في أسواق الأسهم فيما كان تداول الدولار مختلطاً مع ترحيب المستثمرين بتراجع حدة التضخم في الولايات المتحدة رغم أنه لا يزال عند أعلى مستوى له منذ عقود.

وخفض البنك المركزي الصيني معدلات الفائدة الرئيسية في خطوة مفاجئة الاثنين فيما أظهرت مجموعة بيانات تراجعاً في ثانية أكبر قوة اقتصادية في العالم.

وكشفت البيانات أن الإنتاج الصناعي الصيني ونمو مبيعات التجزئة ليوليو/تموز كانا أقل من المتوقع.

في الوقت نفسه قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن بلاده ستقدّم بحلول منتصف ليل الاثنين "مقترحاتها النهائية" بشأن إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بعدما وافقت واشنطن على مقترحيْن لطهران.

ويعني التوصل إلى اتفاق أن ناتج الخام الإيراني البالغ 2,5 مليون برميل في اليوم لن يكون خاضعاً للعقوبات الدولية، وهو أمر سيساعد على تخفيف الضغط على الإمدادات الذي سبّب ارتفاع الأسعار.

وتراجعت أسعار النفط، التي كانت منخفضة كثيراً في الأساس على خلفية البيانات الاقتصادية الصينية، بشكل إضافي، وسجّلت تراجعاً يومياً بلغت نسبته أكثر من5%.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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